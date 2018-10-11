بمشاركة 122 فيلما من 52 دولة:

إفتتاح مهرجان السليمانية السينمائي الدولي في العراق

أربيل/ 11 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - بدأ المهرجان الدولي الثالث للافلام السينمائية في مدينة السليمانية بالعراق بمشاركة 122 فيلما من 52 دولة.

و بدأ هذا المهرجان مساء الأربعاء رسميا بحضور عدد من المسؤولين في منطقة كردستان العراق وتحت شعار 'النساء الأبطال يدافعن عن الإنسانية'.
كما يتنافس في مهرجان السليمانية الدولي الثالث للسينما، عدد كبير من الأفلام الإيرانية مع أفلام أجنبية.
ويقام مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الثالث في الفترة من 10 الي 16 أكتوبر في 5 قاعات ' سيتي سينما' وبعرض افلام لمخرجين من مختلف بلدان العالم؛ في جزئين، المسابقة الرئيسية 'سينما العالم' وقسم المنافسة 'السينما الكردية'، بالإضافة إلي إقامة ورش عمل سينمائية متخصصة وعدة اجتماعات علمية أكاديمية.
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إفتتاح مهرجان السليمانية السينمائي الدولي في العراق

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