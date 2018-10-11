إفتتاح مهرجان السليمانية السينمائي الدولي في العراق

و بدأ هذا المهرجان مساء الأربعاء رسميا بحضور عدد من المسؤولين في منطقة كردستان العراق وتحت شعار 'النساء الأبطال يدافعن عن الإنسانية'.

كما يتنافس في مهرجان السليمانية الدولي الثالث للسينما، عدد كبير من الأفلام الإيرانية مع أفلام أجنبية.

ويقام مهرجان السليمانية السينمائي الدولي الثالث في الفترة من 10 الي 16 أكتوبر في 5 قاعات ' سيتي سينما' وبعرض افلام لمخرجين من مختلف بلدان العالم؛ في جزئين، المسابقة الرئيسية 'سينما العالم' وقسم المنافسة 'السينما الكردية'، بالإضافة إلي إقامة ورش عمل سينمائية متخصصة وعدة اجتماعات علمية أكاديمية.

انتهي** 2344

