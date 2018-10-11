كشف النقاب عن طائرات بدون طيار جديدة للجيش هذا العام

واضاف العميد كيومرث حيدري خلال زيارة إلي محافظة كرمانشاه (غرب) اليوم الخميس في مقابلة حصرية مع مراسل إرنا، إن الطائرة بدون طيار تعتبر سلاحا عسكريا ودفاعيا فريدا من نوعه، وقال إن القوة البرية للجيش تمتلك تكنولوجيا إنتاج وتدشين الطائرات المسيرة، وعملت علي توطين هذه التكنولوجيا.

وصرح بان القوة البرية للجيش دشنت خلال السنوات القليلة الماضية، وحدة خاصة أطلقت عليها وحدة طائرات بدون طيار وقامت بانتاج مختلف أنواع الطائرات المسيرة.

علماً إن مؤسسة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية، كشفت النقاب عن طائرات بدون طيار للخدمات اللوجستية، والانتحارية، والاستطلاعية، والحرب الإلكترونية والهجومية.

ووفقا لقادة الجيش، فانه يتم مراقبة الحدود الغربية للبلاد بشكل مستمر من قبل وحدات الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية .

وأشار العميد حيدري في جزء آخر من تصريحاته الي إنه لا تهديد لأمن واستقرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن وجود القوات العسكرية علي الحدود الغربية لا يعني أن هناك تهديدًا لهذه الحدود.

انتهي** 2344

