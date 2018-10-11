في الألعاب البارآسيوية 2018؛

إيران تبدأ اليوم الخامس بذهبيتين

جاكرتا/11 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أضافت البعثة الرياضية الإيرانية، ميداليتين ذهبيتين الي رصيدها من الميداليات وذلك في بداية اليوم الخامس من الألعاب البارآسيوية 2018 في جاكارتا باندونيسيا.

واحرز الفريق الإيراني الذي يضم اللاعبين غلام رضا رحيمي وزهرا نعمتي، اليوم الخميس، ميداليتين ذهبيتين في الجولة الأخيرة من مسابقات رمي القوس والسهم ضد المنتخب الياباني وحققوا الفوز 6-0 وفازوا باللقب.
كما فازت الصين بالميدالية البرونزية امام كوريا الجنوبية.
كما فاز العداء الإيراني اميد ظريف في 400 متر فئة T13 بالميدالية الذهبية بعد تسجيله 51 ثانية .
وبدأت هذه الألعاب السبت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا و تضم البعثة الايرانية الموفدة الي هذه الدورة من الالعاب 209 لاعبين و لاعبات يتنافسون في 13 لعبة.
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ورزش

الألعاب البارآسيوية 2018

حصد ميداليات

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إيران تبدأ اليوم الخامس بذهبيتين

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