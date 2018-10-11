إيران تبدأ اليوم الخامس بذهبيتين

واحرز الفريق الإيراني الذي يضم اللاعبين غلام رضا رحيمي وزهرا نعمتي، اليوم الخميس، ميداليتين ذهبيتين في الجولة الأخيرة من مسابقات رمي القوس والسهم ضد المنتخب الياباني وحققوا الفوز 6-0 وفازوا باللقب.
كما فازت الصين بالميدالية البرونزية امام كوريا الجنوبية.
كما فاز العداء الإيراني اميد ظريف في 400 متر فئة T13 بالميدالية الذهبية بعد تسجيله 51 ثانية .
وبدأت هذه الألعاب السبت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا و تضم البعثة الايرانية الموفدة الي هذه الدورة من الالعاب 209 لاعبين و لاعبات يتنافسون في 13 لعبة.
انتهي** 2344