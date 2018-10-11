رئیس الاكادیمیة الوطنیة الاولمبیة الایرانیة:

منع لاعبة جودو من خوض المنافسات بسبب الحجاب تصرف غیر اخلاقی

طهران / 11 تشرین الاول / اكتوبر /ارنا-
اعتبر رئیس الاكادیمیة الوطنیة الاولمبیة الایرانیة رضا قرة خانلو، منع الاتحاد العالمی للجودو لاعبة ایرانیة من خوض المنافسات بسبب حجابها بانه تصرف غیر اخلاقی.

وفی تصریح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' قال قرة خانلو، ان الاتحاد العالمی للجودو منع لاعبة الجودو الایرانیة مارال مردانی من خوض المنافسات بسبب حجابها فی دورة الالعاب الاولمبیة للشباب فی الارجنتین.
واضاف، ان النقطة المهة هی انه ینبغی اجراء المتابعات اللازمة لحل قضیة الحجاب فی لعبة الجودو ونظرا لحضور رئیس اللجنة الوطنیة الاولمبیة الایرانیة والمشاورات التی اجراها مع مسؤولی الاتحاد العالمی، فان هنالك املا كبیرا بمعالجة قضیة الحجاب فی هذه اللعبة.
وتابع، ان الاتحاد الایرانی للجودو یتابع القضیة ایضا لحل هذه المشكلة ونامل بان یتم ذلك من خلال التعاون بین اللجنة الوطنیة الاولبیة ووزارة الریاضة والشباب من اجل عدم حرمان لاعبات الجودو الایرانیات من خوض المنافسات مستقبلا.
وقال قرة خانلو، لقد قیل لمسؤولی الاتحاد العالمی للجودو بان منع لاعبات الجودو الایرانیات من خوض المنافسات امر یتعارض مع الاهداف المتوخاة من الالعاب الاولمبیة للشباب.
واعتبر الخطوة اللاحقة بانها تتمثل فی التفكیر بتصمیم زی مناسب لهذه اللعبة یراعی الحجاب الاسلامی للفتیات واضاف، ان تصمیم هذا الزی یمكن ان یكون شبیها بالكاراتیه بحیث لا یمنع اجراء فنون اللعبة للاعبات الجودو.
وكان الاتحاد العالمی للجودو قد منع لاعبة الجودو الایرانیة مارال مردانی من خوض المنافسات فی دورة الالعاب الاولمبیة للشباب فی الارجنتین بذریعة ان الحجاب یمنح میزة لمرتدیته لانه یمنع المنافس من اجراء احد فنون اللعبة.
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منع لاعبة جودو من خوض المنافسات بسبب الحجاب تصرف غیر اخلاقی

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