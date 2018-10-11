ذهبيتان لايران في التايكواندو بدورة الالعاب الاولمبية للشباب

ففي ختام اليوم الثالث للدورة تقلدت لاعبة التايكواندو الايرانية يلدا ولي نجاد الميدالية الذهبية في وزن تحت 63 كغم بفوزها في النزال النهائي علي منافستها الصربية ناديسا بوزانيتش 23-17 وهي اول ذهبية للبعثة الرياضية الايرانية في الدورة.

وقبل ذلك فازت ولي نجاد علي الاردنية ناتالي حمادي 12-2 وعلي المكسيكية لسليه سلوترو 26-22 .

كما تقلد لاعب التايكواندو الايراني علي اشكوريان الميدالية الذهبية في وزن تحت 73 كغم بفوزه في النزال النهائي علي البلجيكي بر آجاب 17-16 .

وقبل التاهل الي النهائي فاز اشكوريان علي التايواني 'جنك كيو' 19-17 وعلي الاكوادوري 'دارلين باديلا' 29-5 .

انتهي ** 2342

