تعيين سفيري ايران الجديدين في الهند والصين

وقال قاسمي في تصريح له مساء الاربعاء ان السفيرين الجديدين يمضيان الان البروتوكولات المتعارف عليها للايفاد واعتقد انهما سيبدآن قريبا عملهما في نيودلهي وبكين.

ولم يشر المتحدث باسم الخارجية الي اسمي السفيرين الايرانيين الجديدين المقرر ان يتوليا منصبهما في كل من الهند والصين.

ولفت قاسمي كذلك الي ان ثلاثة سفراء ايرانيين سيتركون مهامهم الدبلوماسية وفقا للقانون الجديد المصادق عليه في البرلمان وهو عدم توظيف المتقاعدين من جديد وقال ان عملية انتخاب بدلاء لهؤلاء السفراء قد بدات ولغاية انتخاب سفراء جدد سيتولي تمشية امور السفارات هذه سفراء بالوكالة او قائمين بالاعمال.

انتهي ** 2342

