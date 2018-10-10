رئيس السلطة القضائية: القوة الصاروخية الإيرانية باتت تشكل هاجسا لأميركا

طهران/10 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد رئيس السلطة القضائية آية الله 'صادق آملي لاريجاني'، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمتع اليوم بمستويات عليا من القدرات الدفاعية وباتت تشكل القوة الصاروخية الإيرانية هاجسا لأميركا.

وأضاف لاريجاني اليوم الأربعاء خلال إجتماعه بمسؤولي جهاز القضاء، ان الصاروخ (الإيراني) رمز للإقتدار الدفاعي للجمهورية الإسلامية ونحن لن نبدأ أبدا بالحرب لكننا دوما علي أهبة الإستعداد للدفاع.
وتابع رئيس السلطة القضائية، ان فرض الحظر وإثارة الأجواء النفسية هو الشئ الوحيد الذي يستطيع العدو أن يفعله وان الأعداء وعملائهم الإقليميين يعرفون جيدا ان الجمهورية الإسلامية باتت اليوم اكثر اقتدارا في المنطقة من أي وقت مضي وهذا مايشكل لهم هاجسا كبيرا.
وأضاف، ان العدو يحاول إيجاد شرخ بين الشعب والنظام عبر ممارسة الضغوط الإقتصادية، لكن العدو لن يستطيع أن يتعامل مع الشعب الإيراني بنفس ألاسلوب المهين الذي يعتمده حيال الدول الغنية في المنطقة.
وفي سياق آخر، أشاد آية الله آملي لاريجاني بالحرس الثوري لتنفيذه الهجوم الصاروخي الأخير علي معاقل الإرهابيين (في سوريا) والذي جاء ردا علي الهجوم الإرهابي في أهواز مؤكدا ان استهداف الإرهابيين يحمل رسائل للأعداء وهي انه اذا ما سولت لهم نفسهم لاي اجراء ضدنا فسيتلقون 10 أضعافها.
إنتهي**أ م د**س.ر



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سياسي

السلطة القضائية

القوة الصاروخية

الهجوم الإرهابي في أهواز

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رئيس السلطة القضائية: القوة الصاروخية الإيرانية باتت تشكل هاجسا لأميركا

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