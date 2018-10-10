سلوفينيا تؤكد علي دعم الاتفاق النووي

بلغراد / 10 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكدت مساعدة وزير الخارجية في سلوفينيا 'سيمونا لسكوفار'، اليوم الاربعاء، دعم بلادها 'للاتفاق النووي الايراني'.

وفي لقائها اليوم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي سلوفينيا 'كاظم شافعي، اشارت لسكوفار الي محادثات وزيري خارجية البلدين علي هامش الاجتماع الثالث والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
كما اكدت لسكوفار علي اهمية المحادثات الثنائية واستمرار التشاورات السياسية بين ايران وسلوفينيا.
الي ذلك، اشاد السفير الايراني في ليوبليانا بمواقف سلوفينيا الشفافة والمبدئية ازاء الاتفاق النووي ولاسيما عقب انسحاب امريكا الاحادي من هذا الاتفاق.
ودعا شافعي الاتحاد الاوروبي، ولا سيما سلوفينيا بوصفها احدي الدول الاعضاء في هذا الاتحاد، الي دعم الاتفاق النووي بشكل عملي ملموس.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

سلوفينيا

ايران

الاتفاق النووي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سلوفينيا تؤكد علي دعم الاتفاق النووي

معظم المشاهدات

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

أحدث الأخبار

اسلوفينيا تؤكد الحفاظ علي الاتفاق النووي

اسلوفينيا تؤكد الحفاظ علي الاتفاق النووي

رئيس السلطة القضائية: القوة الصاروخية الإيرانية باتت تشكل هاجسا لأميركا

رئيس السلطة القضائية: القوة الصاروخية الإيرانية باتت تشكل هاجسا لأميركا

ذهبيتان أخريان تضافان الي رصيد البعثة الإيرانية

في الألعاب البارآسيوية 2018؛

ذهبيتان أخريان تضافان الي رصيد البعثة الإيرانية

الوفد الايراني يقدم الادلة ضد واشنطن

في جلسة محكمة العدل الدولية

الوفد الايراني يقدم الادلة ضد واشنطن

سلوفينيا تؤكد علي دعم الاتفاق النووي

سلوفينيا تؤكد علي دعم الاتفاق النووي

موضوعات مرتبط