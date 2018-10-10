سلوفينيا تؤكد علي دعم الاتفاق النووي

وفي لقائها اليوم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي سلوفينيا 'كاظم شافعي، اشارت لسكوفار الي محادثات وزيري خارجية البلدين علي هامش الاجتماع الثالث والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

كما اكدت لسكوفار علي اهمية المحادثات الثنائية واستمرار التشاورات السياسية بين ايران وسلوفينيا.

الي ذلك، اشاد السفير الايراني في ليوبليانا بمواقف سلوفينيا الشفافة والمبدئية ازاء الاتفاق النووي ولاسيما عقب انسحاب امريكا الاحادي من هذا الاتفاق.

ودعا شافعي الاتحاد الاوروبي، ولا سيما سلوفينيا بوصفها احدي الدول الاعضاء في هذا الاتحاد، الي دعم الاتفاق النووي بشكل عملي ملموس.

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