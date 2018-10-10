وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا الخميس

وقالت وكالة (موازين نيوز) الخبرية في تقرير لها انه 'من المقرر ان يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو يوم غد الخميس، العاصمة بغداد، ومدينة أربيل في إقليم كردستان'.

واشارت اوساط سياسية في معرض تعليقها علي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي للعراق، ان انقرة تسعي الي استثمار الاجواء السياسية الجديدة في العراق لتحسين العلاقات مع بغداد، ومعالجة القضايا الخلافية بين الطرفين.

واوضحت تلك الاوساط، انه من المقرر ان يلتقي الوزير التركي في بغداد بكل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ونظيره العراقي ابراهيم الجعفري، وفي اربيل سيلتقي رئيس حكومة اقليم شمال العراق نيجرفان البارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وشخصيات سياسية اخري.

ويذكر ان السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، كان قد التقي يوم الاحد الماضي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وحل الاشكاليات العالقة بينهما، فضلا عن نقل تحيات وتهاني القيادة التركية لعبد المهدي، بمناسبه تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

انتهي ع ص**س.ر

