وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا الخميس

بغداد/10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-ذكرت مصادر اعلامية عراقية، انه من المزمع ان يقوم وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو بزيارة للعراق يوم غد الخميس.

وقالت وكالة (موازين نيوز) الخبرية في تقرير لها انه 'من المقرر ان يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو يوم غد الخميس، العاصمة بغداد، ومدينة أربيل في إقليم كردستان'.
واشارت اوساط سياسية في معرض تعليقها علي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي للعراق، ان انقرة تسعي الي استثمار الاجواء السياسية الجديدة في العراق لتحسين العلاقات مع بغداد، ومعالجة القضايا الخلافية بين الطرفين.
واوضحت تلك الاوساط، انه من المقرر ان يلتقي الوزير التركي في بغداد بكل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، ونظيره العراقي ابراهيم الجعفري، وفي اربيل سيلتقي رئيس حكومة اقليم شمال العراق نيجرفان البارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، وشخصيات سياسية اخري.
ويذكر ان السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، كان قد التقي يوم الاحد الماضي رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين، وحل الاشكاليات العالقة بينهما، فضلا عن نقل تحيات وتهاني القيادة التركية لعبد المهدي، بمناسبه تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
انتهي ع ص**س.ر



برچسب ها

سياسي

العراق

وزير الخارجية التركي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا الخميس

معظم المشاهدات

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

أحدث الأخبار

سلوفينيا تؤكد علي دعم الاتفاق النووي

سلوفينيا تؤكد علي دعم الاتفاق النووي

وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا الخميس

وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا الخميس

ايران وسنغافورة تتفقان علي تطوير التعاون الرياضي المشترك

ايران وسنغافورة تتفقان علي تطوير التعاون الرياضي المشترك

إجتماع قوي الأمن الداخلي الإيراني مع سفراء وممثلي المنظمات الدولية

إجتماع قوي الأمن الداخلي الإيراني مع سفراء وممثلي المنظمات الدولية

إجتماع قوي الأمن الداخلي الإيراني مع سفراء وممثلي المنظمات الدولية

إجتماع قوي الأمن الداخلي الإيراني مع سفراء وممثلي المنظمات الدولية

موضوعات مرتبط