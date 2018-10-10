ايران وسنغافورة تتفقان علي تطوير التعاون الرياضي المشترك

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اكد رئيسا اللجنة الوطنية الاولمبية في كل من ايران وسنغافورة علي تنمية العلاقات الرياضية وبما يحقّق اهداف السلام والمودة ودعم الانشطة الاجتماعية عبر تعزيز المجالات الرياضية في كلا البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء بين رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية (في ايران)، 'سيد رضا صالحي اميري' مع نظيره السنغافوري 'تشوان جين تان'.
واكد صالحي اميري، في هذا اللقاء، استعداد ايران علي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع سنغافورة؛ داعيا الي تعزيز العلاقات الثنائية مع بلدان العالم لضمان الاهداف المنشودة في تحقيق السلام ودعم الانشطة الاجتماعية لدي البلدين.
الي ذلك، اكد رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية في سنغافورة ترحيب بلاده لتوقيع مذكرة تفاهم رياضية مع ايران؛ مبينا ان هذه الوثيقة تسهم في تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والمدربين الرياضيين واقامة صفوف تدريبية ودورات رياضية مشتركة في ايران وسنغافورة.
كما ابدي المسؤول الرياضي السنغافوري ارتياحه للمشاريع المقررة في ايران والهادفة الي تنمية علاقاتها الرياضية مع العالم واحراز مكانة مرموقة لدي اللجنة الاولمبية الدولية (IOC MEMBER).
علما ان العاصمة الارجنتينية تستضيف حاليا الالعاب الاولمبية العالمية للشباب 2018، والتي بدأت منذ السادس من اكتوبر الحالي وتستمر لغاية الثامن عشر من الشهر نفسه.
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ايران وسنغافورة تتفقان علي تطوير التعاون الرياضي المشترك

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