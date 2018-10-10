وزير العلوم يؤكد علي تعزيز العلاقات العلمية مع اليابان

بكين/10تشرين الاول/اكتوبر- اكد وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا منصور غلامي اليوم الاربعاء علي تعزيز وتطوير العلاقات العلمية مع اليابان.

واجتمع غلامي اليوم الاربعاء مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان ماساهيكو شباياما حيث بحث الجانبان بشان سبل تعزيز التعاون العلمي بين البلدين.
واكد غلامي خلال هذا الاجتماع علي الاهتمام بتطوير التعاون في اطار مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارتا البلدين عام 2015 مقترحا اقامة يوم العلم والتكنولوجيا للبلدين في العام 2019.
من جانبه اشار شباياما خلال هذا الاجتماع الي برامج بلاده لاجتذاب 300 طالب اجنبي بحلول العام 2020 مؤكدا علي ان تطوير العلاقات العلمية والجامعية يعتبر جزا من السياسات الفاعلة لليابان.
انتهي**2018**س.ر



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وزير العلوم يؤكد علي تعزيز العلاقات العلمية مع اليابان

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