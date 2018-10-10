الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني

وأضاف قاسمي اليوم الأربعاء ان مساعد وزير الخارجية المدير العام لدائرة أوروبا بالوزارة ابلغ السفير الألماني بإحتجاج الجمهورية الإسلامية الشديد علي اعتقال وحبس الدبلوماسي الإيراني ونقله الي بلجيكا معتبرا ان ذلك نتيجة مؤامرة مفتعلة من قبل أعداء العلاقات بين إيران وأوروبا ولا يوجد أي شك بان الجماعة الإرهابية المقيمة في فرنسا هي التي خططت لذلك.

وصرح انه تم خلال هذا اللقاء التأكيد علي ان هذه المؤامرة جاءت للمساس بالعلاقات بين إيران وأوروبا وانها 'عرض مسرحي' للتعويض عن هزائم زمرة النفاق الإرهابية والكيان الصهيوني، ونحن نعتقد بأن هذا التصرف الخارج عن إطار الاعراف مع الدبلوماسي الإيراني يتعارض ومبادئ الحقوق الدبلوماسية المعترف بها وان الجمهورية الإسلامية تطالب باعادة هذا الدبلوماسي الي إيران علي وجه السرعة ولا شك ان الموضوع يتطلب دراسة تفصيلية ودقيقة.

وقال الناطق باسم الخارجية ان المدير العام لدائرة أوروبا بوزارة الخارجية أكد ان الجمهورية الإسلامية تحتفظ بحقها في إجراء المتابعات القانونية والسياسية صيانة لمبادئ الحقوق الدولية ومن اجل التصدي لمختلف أشكال الإرهاب وانها ستعمل علي اتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال.

إنتهي**أ م د**س.ر

