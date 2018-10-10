سريكا البريطانية تبدي ارتياحها لقرار امريكا بشأن ادارة حقل رام الغازي

وفي تصريح لمراسل ارنا من لندن، وصف والكر هذا التصريح بانه 'امثل الطرق لحماية اموال المساهمين في ظروف الحظر المفروض علي طهران'.

واكد رئيس شركة سريكا للطاقة علي 'رغبة كافة الاطراف في التوصل الي حلّ بهدف خفض نسبة الاضرار الي ادني حدّ لدي احد اكبر مصادر الستراتيجية الوطنية في بريطانيا وبما يضمن اموال المساهمين في حال تنفيذ الحظر الامريكي'.

واضاف والكر : نحن توصلنا الي نتيجة مرضية للجميع واري بان شركاءنا والي جانبهم الحكومة البريطانية يجمعون علي هذا الموقف.

وكان رئيس شركة سريكا البريطانية للطاقة قد نوه في حديث لمراسل 'ارنا' العام الماضي، الي توفير الظروف المواتية لمنح ادارة حقل رام الغازي الي هذه الشركة، واعرب عن توقعه بان يتم تنفيذ هذا الاجراء بنهاية العام الميلادي الحالي.

من جانب اخر قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي بريطانيا 'حميد بعيدي نجاد'، وفي معرض تعليقه علي هذا النبأ، انه علي خلفية المفاوضات المكثفة من جانب الشركات البريطانية، فقد قررت امريكا علي استثناء نشاطات الحقل الغازي المشترك في بحر الشمال والذي يعود قسم من ملكيته الي ايران، من الحظر الذي تفرضه.

انتهي ** ح ع

