وفاة ثلاث طالبات وإصابة 40 اثر إنقلاب حافلة شمال غربي البلاد

ووقع هذا الحادث بعد ظهر اليوم الأربعاء ضواحي مدينة 'خاوران' التابعة لتبريز.

وكانت تقل هذه الحافلة 42 طالبة وبعض اعضاء الكادر التعليمي.

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