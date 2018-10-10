وفاة ثلاث طالبات وإصابة 40 اثر إنقلاب حافلة شمال غربي البلاد

تبريز/10 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن مساعد محافظ آذربايجان الشرقية (شمال غرب) للشؤون السياسية والأمنية 'رحيم شهرتي فر'، ان إنقلاب حافلة مدرسية في مدينة تبريز (مركز هذه المحافظة) أسفر عن مقتل ثلاث طالبات وإصابة 40 آخريات.

ووقع هذا الحادث بعد ظهر اليوم الأربعاء ضواحي مدينة 'خاوران' التابعة لتبريز.
وكانت تقل هذه الحافلة 42 طالبة وبعض اعضاء الكادر التعليمي.
إنتهي**أ م د**س.ر



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وفاة ثلاث طالبات وإصابة 40 اثر إنقلاب حافلة شمال غربي البلاد

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