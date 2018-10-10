ايران تحقق نصرا قانونيا آخر مقابل امريكا؛

مصدر مسؤول : ايطاليا تلغي قرار تجميد 5 مليارات دولار عائدة للبنك المركزي الايراني

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال رئيس مركز القانون الدولي بدائرة الرئاسة في ايران 'محسن محبي'، ان محكمة استئناف روما قررت رفض الشكوي التي رفعها عدد من المدعين الامريكيين لتجميد نحو 5 مليارات دولار من اموال البنك المركزي (الايراني).

واوضح محبي، اليوم الاربعاء، انه علي خلفية الجهود المستدامة لمركز المحاماة التابع للبنك المركزي، فقد صدر حكم يقضي بالغاء قرار تجميد اموال هذا البنك في ايطاليا.
ولفت المسؤول بدائرة رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، الي انه لم يتم حتي الان الاعتراف بقرار المحكمة الامريكية (في هذا الخصوص) لدي ايطاليا وانما هناك فقد قرار صدر في يونيو 2018 عن محكمة ايطالية في روما وذلك بناء علي مطالب عدد من المدعين الامريكيين، وعليه فقد جمّدت كافة اموال البنك المركزي وبصورة مؤقتة، قبل ان يتم الغاء هذا القرار اليوم.
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مصدر مسؤول : ايطاليا تلغي قرار تجميد 5 مليارات دولار عائدة للبنك المركزي الايراني

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