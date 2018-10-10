بهدف دراسة آراء مجمع تشخيص مصلحة النظام؛

مجلس صيانة الدستور يعيد الي البرلمان قرارين يتعلقان بالـ FATF

طهران/10 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور 'عباسعلي كدخدائي' عن إزالة الإشكاليات التي كانت تشوب قراري تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وإتفاقية باليرمو قائلا انه تمت إعادة هذين القرارين الي البرلمان بناء علي قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأضاف كدخدائي اليوم الأربعاء في تغريدة له علي موقع تويتر انه تمت إزالة الثغرات التي تشوب تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وإتفاقية باليرمو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة)، كما تقرر إعادة هذين القرارين الي البرلمان بناء علي قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وقد صادق نواب مجلس الشوري الاسلامي الاحد الماضي، علي لائحة انضمام ايران لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة (باليرمو).
ومن المقرر أن تتخذ مجموعة العمل المالي FATF القرار خلال إجتماعها المقبل حول إجراءات إيران لتنفيذ توصيات هذه المجموعة.
إنتهي**أ م د**س.ر



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مجلس صيانة الدستور

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إتفاقية باليرمو

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مجلس صيانة الدستور يعيد الي البرلمان قرارين يتعلقان بالـ FATF

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