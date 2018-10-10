مجلس صيانة الدستور يعيد الي البرلمان قرارين يتعلقان بالـ FATF

وأضاف كدخدائي اليوم الأربعاء في تغريدة له علي موقع تويتر انه تمت إزالة الثغرات التي تشوب تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وإتفاقية باليرمو (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة)، كما تقرر إعادة هذين القرارين الي البرلمان بناء علي قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وقد صادق نواب مجلس الشوري الاسلامي الاحد الماضي، علي لائحة انضمام ايران لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة (باليرمو).

ومن المقرر أن تتخذ مجموعة العمل المالي FATF القرار خلال إجتماعها المقبل حول إجراءات إيران لتنفيذ توصيات هذه المجموعة.

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