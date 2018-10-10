العداءة الايرانية صفرزادة تحرز المركز الثالث في العاب اسيا للمعاقين 2018

وافاد مراسل 'ارنا' من موقع الحدث، ان العداءة صفر زادة التي مثّلت الجمهورية الاسلامية الايرانية في المرحلة النهائية لمنافسات العدو السريع في جاكرتا، تمكنت من قطع مسافة مائة متر في زمن وقدره 13 ثانية و68 جزء من المائة، لتحصد الميدالية البرونزية في هذه المسابقات.

وبذلك فقد احرزت العداءتان اليابانية والتالاندية حسب التسلسل المركزين الاول والثاني، فيما فازت العداءة الايرانية هاجر صفر زادة بالمركز الثالث في منافسات العدو السريع ضمن العاب اسيا 2018 للمعاقين في جاكرتا.

وبذلك، فقد حصدت القافلة الرياضية الايرانية المشاركة في الالعاب البارالمبية المقامة في اندونسيا، حتي الان، 78 ميدالية ملونة؛ بما يشمل 28 ذهبية و23 فضية و27 ميدالية برونية.

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