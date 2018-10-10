ايران تكذب الأنباء حول قطع 7 مليار متر مكعب من الماء عن العراق

وقال الطبأطبائي ، انه 'لا يمكن لأيران ان تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشان بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975 من القرن الماضي'.

واضاف انه 'تم تخصيص ملياري دولار من صندوق الادخار الايراني لتحويل المياه من الانهر الداخلية الي مدينتي سيستان وبلوشستان الايرانيتين وليس من مياه الانهار الحدودية'.

وأشار الطبأطبائي الي 'حقيقة ما ذكره معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري في مؤتمر دور الثقافة في الدين الفلسفي، وهو ان الامام الخامئني خصص مبلغا لنقل المياه من الانهار المركزية في سيستان وبلوشستان، مفندا ما نقلته عدد من وسائل الاعلام عن اكبري وقال بان ذلك قد يكون ناتجا عن ترجمات خاطئة لحديث اكبري خلال المؤتمر'.

واثار هذا الخبر المفبرك والمنسوب الي معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري، موجة من القلق .

فيما شكك عدد من المتابعين والناشطين العراقيين بصحة هذا الخبر وطالبوا باجراء تحقيق في هذا الموضوع والكشف عن الاهداف المبيتة للجهات التي قامت باشاعة هذا الخبر المفبرك.

وشهدت الاشهر الماضية حملة اعلامية شديدة قامت بها بعض وسائل الاعلام المغرضة ومن خلال نشر اخبار مفبركة وكاذبة في محاولة لأستهداف العلاقات الايرانية العراقية وزرع الكراهية والتفرقة مابين الشعبين الشقيقين الايراني والعراقي.

وحذر المسؤولون في البلدين من احتمال كبير في ان تحاول هذه الجهات التي تقف خلفها اجندة خارجية استغلال المسيرة الاربعينية المليونية والقيام بنشاطات معادية تهدف الي النيل من الشعبين الايراني والعراقي والتاثير علي العلاقات بينهما.

انتهي ع ص**س.ر

