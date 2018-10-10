ايران تكذب الأنباء حول قطع 7 مليار متر مكعب من الماء عن العراق

بغداد/10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- كذب نائب السفير الإيراني في العراق موسي الطبأطبائي الأنباء التي أفادت بعزم ايران قطع نحو 7 مليارات أمتار مكعبة من المياه الجارية صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، معربا عن استغرابه من تلك الانباء التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام، والتي قال بانها لا اساس لها من الصحة.

وقال الطبأطبائي ، انه 'لا يمكن لأيران ان تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشان بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975 من القرن الماضي'.
واضاف انه 'تم تخصيص ملياري دولار من صندوق الادخار الايراني لتحويل المياه من الانهر الداخلية الي مدينتي سيستان وبلوشستان الايرانيتين وليس من مياه الانهار الحدودية'.
وأشار الطبأطبائي الي 'حقيقة ما ذكره معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري في مؤتمر دور الثقافة في الدين الفلسفي، وهو ان الامام الخامئني خصص مبلغا لنقل المياه من الانهار المركزية في سيستان وبلوشستان، مفندا ما نقلته عدد من وسائل الاعلام عن اكبري وقال بان ذلك قد يكون ناتجا عن ترجمات خاطئة لحديث اكبري خلال المؤتمر'.
واثار هذا الخبر المفبرك والمنسوب الي معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري، موجة من القلق .
فيما شكك عدد من المتابعين والناشطين العراقيين بصحة هذا الخبر وطالبوا باجراء تحقيق في هذا الموضوع والكشف عن الاهداف المبيتة للجهات التي قامت باشاعة هذا الخبر المفبرك.
وشهدت الاشهر الماضية حملة اعلامية شديدة قامت بها بعض وسائل الاعلام المغرضة ومن خلال نشر اخبار مفبركة وكاذبة في محاولة لأستهداف العلاقات الايرانية العراقية وزرع الكراهية والتفرقة مابين الشعبين الشقيقين الايراني والعراقي.
وحذر المسؤولون في البلدين من احتمال كبير في ان تحاول هذه الجهات التي تقف خلفها اجندة خارجية استغلال المسيرة الاربعينية المليونية والقيام بنشاطات معادية تهدف الي النيل من الشعبين الايراني والعراقي والتاثير علي العلاقات بينهما.
انتهي ع ص**س.ر



برچسب ها

سياسي

العراق

ايران تفند

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تكذب الأنباء حول قطع 7 مليار متر مكعب من الماء عن العراق

معظم المشاهدات

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

أحدث الأخبار

مصدر مسؤول : ايطاليا تلغي قرار تجميد 5 مليارات دولار عائدة للبنك المركزي الايراني

ايران تحقق نصرا قانونيا آخر مقابل امريكا؛

مصدر مسؤول : ايطاليا تلغي قرار تجميد 5 مليارات دولار عائدة للبنك المركزي الايراني

مجلس صيانة الدستور يعيد الي البرلمان قرارين يتعلقان بالـ FATF

بهدف دراسة آراء مجمع تشخيص مصلحة النظام؛

مجلس صيانة الدستور يعيد الي البرلمان قرارين يتعلقان بالـ FATF

بيع النفط الخام الإيراني في البورصة يبدأ نهاية الشهر الحالي

شركة النفط الوطنية:

بيع النفط الخام الإيراني في البورصة يبدأ نهاية الشهر الحالي

الهلال الاحمر الايراني ينشيء 40 مركزا طبيا في العراق

بمناسبة الزيارة الاربعينية:

الهلال الاحمر الايراني ينشيء 40 مركزا طبيا في العراق

العداءة الايرانية صفرزادة تحرز المركز الثالث في العاب اسيا للمعاقين 2018

العداءة الايرانية صفرزادة تحرز المركز الثالث في العاب اسيا للمعاقين 2018

موضوعات مرتبط