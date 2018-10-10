المناطق الحرة الايرانية توقع ومنظمة ايكو الثقافية وثيقة للتعاون الثنائي

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – وقعت امانة المجلس الاعلي للمناطق الحرّة والاقتصادية الخاصة، مع منظمة 'ايكو' الثقافية الاقليمية مذكرة تفاهم تنصّ علي تعاون الجانبين لتنفيذ المشاريع الثقافية والرياضية والفنية، وايضا انجاز مشروع 'مشعل السلام، طريق الحرير، طريق السلام'.

وجري توقيع وثيقة التعاون اليوم الاربعاء بين امين المجلس الاعلي للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة في ايران 'مرتضي بانك'، والرئيس الدوري لمنظمة ايكو الثقافية 'محمد مهدي مظاهري'.
وتقرر علي اثر هذه المذكرة ايضا، تشكيل لجنة ستراتيجية مشتركة تضم ممثلين اثنين من جانب مؤسسة ايكو، وممثلين آخرين عن الامانة العامة للمجلس الاعلي للمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة في البلاد.
وفي تصريح له بالمناسبة، نوّه بانك الي ان الدبلوماسية الثقافية تعد من اهم وسائل السياسة الناعمة في البلدان؛ داعيا الي توظيف المزيد من الطاقات المنبثقة عن التعاون المشترك بين منظمة ايكو والمناطق الحرة الايرانية.
واشار امين المجلس الاعلي للمناطق الحرة الي ان الكثير من الدول الاعضاء في منظمة ايكو تقع بجوار ايران؛ مؤكدا ان ذلك يمهد الظروف لمزيد من التعاون والعلاقات بين الجانبين، وبما يستدعي آلية مشتركة تتيح لهذه الدول استعراض طاقاتها خارج حدودها الجغرافية وفي اطار دبلوماسية ثقافية قوية.
واشار بانك الي ان مشروع 'مشعل السلام، طريق الحرير، طريق السلام'، يعد من اهم محاور التعاون الثنائي المدرج في وثيقة التفاهم القائمة علي اسس ثقافية.
كما اشار الي الاستثمارات الصينية في سياق احياء مشروع طريق الحرير؛ مبينا ان بكين تنوي من خلال هذه الاستثمارات ان تصبح اقوي قطب تكنولوجي واقتصادي في العالم؛ ومؤكدا ضرورة التركيز علي هذه الاهداف 'الجيدة'.
وتاسست منظمة ايكو الثقافية، بوصفها واحدة من المؤسسات المنظوية تحت منظمة 'اكو' للتعاون الاقتصادي، خلال العام 1995 وتتخذ من طهران العاصمة مقرا رئيسيا لها.
وتعمل هذه المنظمة الاقليمية علي تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الاعضاء في اكو الاقتصادية وبما يشمل ايران وباكستان وتركيا وافغانستان وجمهورية اذربيجان وكازاخستان وتركمانستان واوزبكستان وطاجيكستان.
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المناطق الحرة الايرانية توقع ومنظمة ايكو الثقافية وثيقة للتعاون الثنائي

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