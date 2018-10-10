أية الله نوري همداني يدعو مجلس صيانة الدستور للتدقيق في لوائح FATF

واضاف آية الله نوري همداني في تصريح له في مدينة قم المقدسة 'وسط ' اليوم الاربعاء ان لوائح FATF هي لوائح عبرية عربية غربية تتعارض مع خصائص الثورة الاسلامية اذ كنا نتوقع بان يجري مزيد من الدراسات بشانها.

واشار الي المشاكل التي تحمل هذه اللوائح في طياتها متسائلا' كيف يمكن ان نوقع علي لائحة مكافحة تمويل الارهاب في حين ان تحديد مصاديق الارهاب وضع علي عاتق الولايات المتحدة التي لاتعتبر السعودية والكيان الصهيوني اللذين يتماديان دوما في ارتكاب القتل والمجازر، بانهما انظمة ارهابية بينما تقدم حزب الله اللبناني كمنظمة ارهابية'.

انتهي**2018 ** 1837

