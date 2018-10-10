أية الله نوري همداني يدعو مجلس صيانة الدستور للتدقيق في لوائح FATF

قم المقدسه/10تشرين الاول/اكتوبر- انتقد المرجع الديني آية الله نوري همداني المصادقة علي لوائح FATF في مجلس الشوري الاسلامي معربا عن امله بان يقوم مجلس صيانة الدستور بدراستها بصورة دقيقة كي لاتتعارض مع الشرع والدستور.

واضاف آية الله نوري همداني في تصريح له في مدينة قم المقدسة 'وسط ' اليوم الاربعاء ان لوائح FATF هي لوائح عبرية عربية غربية تتعارض مع خصائص الثورة الاسلامية اذ كنا نتوقع بان يجري مزيد من الدراسات بشانها.
واشار الي المشاكل التي تحمل هذه اللوائح في طياتها متسائلا' كيف يمكن ان نوقع علي لائحة مكافحة تمويل الارهاب في حين ان تحديد مصاديق الارهاب وضع علي عاتق الولايات المتحدة التي لاتعتبر السعودية والكيان الصهيوني اللذين يتماديان دوما في ارتكاب القتل والمجازر، بانهما انظمة ارهابية بينما تقدم حزب الله اللبناني كمنظمة ارهابية'.
انتهي**2018 ** 1837



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سياسي

آية الله نوري همداني

لوائح FATF

مجلس صيانة الدستور

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أية الله نوري همداني يدعو مجلس صيانة الدستور للتدقيق في لوائح FATF

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