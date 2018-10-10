وزير الإتصالات: إيران عازمة علي تعزيز التعاون مع جيرانها الشماليين في قطاع الإتصالات

وأكد آذري جهرمي الذي يزور حاليا العاصمة التركمانية عشق آباد، بهدف المشاركة في مؤتمر ومعرض 'تركمن تل-2018' الدولي، أكد خلال إجتماع وزراء الإتصالات لدول الكومنولث اليوم الاربعاء علي إستعداد الجمهورية الإسلامية لفتح مكتب لإتحاد هذه الدول.

وتابع بالقول: ان إيران مستعدة للحوار المشترك في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات.

واعتبر آذري جهرمي الإتصالات وتقنية المعلومات بأنها جسر يربط بين عقول الناس وأرضية لتعزيز التجارة والتنمية الإقتصادية مضيفا: ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد إحدي الآليات الأساسية للنهوض بمؤشرات الأمن الإنساني.

واعتبر تنمية الإقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية علي سلم أولويات قطاع الإتصالات الإيراني لإرساء التعاون فيه مع أعضاء إتحاد دول الكومنولث قائلا: توجد مجموعة كبري من المواضيع للتعاون (مع دول الكومنولث) في مجال الفضاء والأقمار الصناعية وتنظيم القوانين والاتصالات البريدية.

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