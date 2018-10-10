هولندا هي المقصد الذي تنطلق اليه كبري شُحَن المخدرات

طهران/10تشرين الأول/اكتوبر/إرنا – قال مساعد قائد شرطة مكافحة المخدرات في الشؤون الدولية أسد الله هادي نجاد: إنّ هولندا هي المقصد الرئيسي الذي تنطلق اليه كبري شُحَن المخدرات موضحاً بأنّ هذا البلد بات موطنا لنقل المخدرات الي باقي الدول الاوروبية.

وخلال لقائه باللواء آندره خرابوف رئيس شرطة مكافحة المخدرات الروسي أكّد هادي نجاد علي أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات معلناً عن ضبط ايران في حدودها الغربية لشُحَن كبري تحمل مادة الهيروئين كانت تتجه الي جمهورية آذربيجان واوروبا.
ولفت هادي نجاد الي الإجراءات الي قامت بها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة المخدرات وتقديم ايران 3700 شهيد و 17 الف مُعاق خلال مواجهة جماعات التهريب.
كما أعلن مساعد قائد شرطة مكافحة المخدرات في الشؤون الدولية عن إطلاق مبادرة بين ايران وافغانستان وباكستان لعمليات مشتركة وتجهيز حدود هذه البلدان ومعابرها الحدودية الرسمية.
وقال هذا المسؤول العسكري الايراني: إنّ الولايات المتحدة وضعت ايران وروسيا والصين هدفاً لتوزيع المخدرات فيها داعياً الي زيادة مستوي الرقابة في بحر عمان والخليج الفارسي والتزوّد بمعدات أعلي مستوي نظراً الي تغيير مهربي المخدرات طرق تهريبهم من الحدود البرية الي المياه.
كما أعلن هادي نجاد عن ضبط 810 أطنان من المخدرات في البلاد علي يد قوات الجمهورية الاسلامية الايرانية العام الماضي، رافقه ضبط لأسلحتهم ومعاملهم داعياً أفغانستان الي تحويل مزارع المخدرات فيها الي نشاط آخر و دعم عملية مكافحة الإرهاب.
هذا وتطرّق هادي نجاد الي تحالف روسي صيني ايراني لمكافحة المخدرات لتبديد خطة الولايات المتحدة الرامية الي نشر المخدرات داخل هذه الدول الثلاث ودعا الي علاقات استراتيجية بين ايران وروسيا في مكافحة المخدرات.
ونفي مساعد قائد شرطة مكافحة المخدرات في الشؤون الدولية دخول أية شحنة مخدرات عبر الاراضي الايرانية الي روسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة واصفاً روسيا بأنها شريكة استراتيجية لايران في هذه المواجهة.
من جانبه قال اللواء آندره خرابوف رئيس شرطة مكافحة المخدرات الروسي خلال اللقاء عن ضبط 20 طناً من المخدرات خلال السنة المنصرمة في بلده وضبط 12 طناً منها خلال تسعة أشهر من عام 2018.
كما أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات الروسي عن إغلاق 17 الف موقع افتراضي كان يروّج للمخدرات في روسيا.
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هولندا هي المقصد الذي تنطلق اليه كبري شُحَن المخدرات

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