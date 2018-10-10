تجدّد مشاكل الزوار الباكستانيين في منطقة تفتان الحدودية

واوضح مراسل 'ارنا' في تقرير له، ان هؤلاء الزوار يُرغمون سنويا علي الانتظار لفترات طولية اثر المشاكل الامنية وعدم توفر الامكانات المطلوبة لهم في منطقة تفتان الحدودية الباكستانية.

وفي سياق متصل، اشارت وسائل اعلام باكستانية ان ما يربو عن 4 الاف زائر باكستاني كانوا قد شاركوا في مراسم العشرة الاولي من شهر محرم الحرام (1440) داخل كربلاء المقدسة ومن ثم توجهوا الي المراقد المقدسة في مشهد (شرق ايران) وقم (وسط)، لكنهم عالقون لاكثر من اسبوع في منطقة تفتان دون ان يتم وضع حدّ لهذه المعاناة التي يمرون بها في كل عام.

واضافت المصادر الاعلامية الباكستانية ان هؤلاء الزوار قاموا بالاعتصام علي خلفية المعضلات الامنية وعدم توّفر الامكانيات والظروف المناسبة لهم في المناطق الحدودية داخل بلادهم.

كما افادت هذه المصادر، ان حكومة اسلام اباد اقدمت (امس)، وفي سياق حلّ هذه المعضلة، علي ارسال 65 حافلة خصيصا لنقل الزوار العالقين في منطقة تفتان.

ولايخفي ان الهجمات العديدة التي تشنها الجماعات الارهابية ومنذ اعوام مديدة علي حافلات الزوار الباكستانيين الشيعة في ولاية بلوجستان، اضطرت الحكومة الباكستانية علي ارسال فرق امنية لمرافقة وحماية هؤلاء الزوار.

يضاف الي ذلك اقتراب موسم زيارة الاربعين وتزايد اعداد الزوار الباكستانيين الذين يتجهون الي كربلاء المقدسة عبر الاراضي الايرانية وما يترتب علي ذلك من تفاقم مشاكلهم لدي الحدود البرية في باكستان.

انتهي ** ح ع

