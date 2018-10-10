تبريز تستضيف مؤتمر مؤسسة العلوم الرياضية الاول لاوراسيا

ومؤسسة العلوم الرياضية لاوراسيا (ESSU) هي موسسة دولية غير ربحية تم تأسيسها عام 2017 بمشاركة 15 دولة اسيوية و اوروبية بما فيها ايران وتركيا ورومانيا و بلغاريا و تتخذ من العاصمة التركية انقره مقرا لها.

وتستضيف تبريز باعتبارها العاصمة السياحية للدول الاسلامية المؤتمر الاول لموسسة ESSU .

ويهدف المؤتمر الي اقامة علاقات دولية تتركز علي اربعة محاور و هي فيزيولوجيا الرياضة و ادارة الرياضة و السلوك الرياضي و طب الرياضة.

وسيلقي ثلاثة اساتذة امريكيين كلمات في المؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين و يتخلله اقامة ورشات تدريبية.

انتهي**1110** 1837

