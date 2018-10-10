تبريز تستضيف مؤتمر مؤسسة العلوم الرياضية الاول لاوراسيا

تبريز/10تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- انطلق مؤتمر موسسة العلوم الرياضية الدولية لاوراسيا اليوم الاربعاء في جامعة تبريز (شمال غرب) بمشاركة خبراء محليين و اجانب من 15 دولة في العالم.

ومؤسسة العلوم الرياضية لاوراسيا (ESSU) هي موسسة دولية غير ربحية تم تأسيسها عام 2017 بمشاركة 15 دولة اسيوية و اوروبية بما فيها ايران وتركيا ورومانيا و بلغاريا و تتخذ من العاصمة التركية انقره مقرا لها.
وتستضيف تبريز باعتبارها العاصمة السياحية للدول الاسلامية المؤتمر الاول لموسسة ESSU .
ويهدف المؤتمر الي اقامة علاقات دولية تتركز علي اربعة محاور و هي فيزيولوجيا الرياضة و ادارة الرياضة و السلوك الرياضي و طب الرياضة.
وسيلقي ثلاثة اساتذة امريكيين كلمات في المؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
ويستمر المؤتمر لمدة يومين و يتخلله اقامة ورشات تدريبية.
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تبريز تستضيف مؤتمر مؤسسة العلوم الرياضية الاول لاوراسيا

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تبريز تستضيف مؤتمر مؤسسة العلوم الرياضية الاول لاوراسيا

تبريز تستضيف مؤتمر مؤسسة العلوم الرياضية الاول لاوراسيا

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