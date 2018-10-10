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روحاني يرعي الاسبوع القادم مراسم افتتاح السنة الدراسية للجامعات

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال مساعد الشؤون الثقافية في جامعة طهران 'مجيد سرسنكي'، ان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني سيرعي، عبر حضوره في جامعة طهران يوم الاحد القادم (14 اكتوبر)، مراسم افتتاح السنة الدراسية للجامعات ومراكز التعليم العالي في البلاد.

وجاء في بيان رسمي نشره المواقع الاعلامي لجامعة طهران، ان الرئيس روحاني والي جانبه عدد من الوزراء والمسؤولين لدي مراكز التعليم العالي، وممثلو الرابطات الطلابية سيحضرون مراسم افتتاح السنة الدراسية للجامعات في انحاء البلاد.
ومن اهم برامج هذه المراسم، اشار سرسنكي الي كلمة احد الاساتذة في جامعة طهران وايضا احد طلاب العلوم الطبية في جامعة طهران، تمثيلا عن الوسط الاكاديمي وبما يشمل الاساتذة وطلاب الجامعات؛ اضافة الي تكريم رئيس الجمهورية للحائزين علي المراكز الاولي في اختبار دخول الجامعات بمختلف الافرع والمساقات الدراسية.
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السنة الدراسية للجامعات

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روحاني يرعي الاسبوع القادم مراسم افتتاح السنة الدراسية للجامعات

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