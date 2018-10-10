روحاني يرعي الاسبوع القادم مراسم افتتاح السنة الدراسية للجامعات

وجاء في بيان رسمي نشره المواقع الاعلامي لجامعة طهران، ان الرئيس روحاني والي جانبه عدد من الوزراء والمسؤولين لدي مراكز التعليم العالي، وممثلو الرابطات الطلابية سيحضرون مراسم افتتاح السنة الدراسية للجامعات في انحاء البلاد.

ومن اهم برامج هذه المراسم، اشار سرسنكي الي كلمة احد الاساتذة في جامعة طهران وايضا احد طلاب العلوم الطبية في جامعة طهران، تمثيلا عن الوسط الاكاديمي وبما يشمل الاساتذة وطلاب الجامعات؛ اضافة الي تكريم رئيس الجمهورية للحائزين علي المراكز الاولي في اختبار دخول الجامعات بمختلف الافرع والمساقات الدراسية.

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