باكستان عازمة علي إطلاق ممر ملاحي بحري بينها وبين ايران

اسلام آباد/10تشرين الأول/اكتوبر/إرنا – قال وزير شؤون الملاحة البحرية الباكستانية علي حيدر زيدي اليوم الاربعاء: إنّ باكستان راغبة في إطلاق ممر بحري مشترك بينها وبين ايران لنقل الركاب و تسهيل توافد زوّار الأماكن الدينية من باكستان الي ايران والعراق.

وفي تصريح خاص أدلي به لمراسل وكالة إرنا في اسلام آباد أضاف زيدي بأنّ الملاحة البحرية من مارس حتي اكتوبر تكون غير ممكنة بسبب الظروف المناخية غير المؤاتية موضحاً بأنّ البلدين إختارا طريقين جديدين بحريين من الشمال الي الجنوب ومن الشرق الي الغرب خلال أيّام الشتاء.
وأشار زيدي الي الفرص المتساوية والكفاءات المتاحة أمام البلدين لتوسيع نطاق تعاونهما اقتصادياً مؤكداً علي أنّ ايران إحدي الأسواق الهامة للرز الباكستاني الذي يتم تصدير آلاف الأطنان منه سنوياً الي ايران.
وأعرب زيدي عن أمله بأن يقوم البلدان بمدّ خط سككي بينهما لما لذلك من تأثير علي النشاط التجاري وبلوغ الأهداف المحددة من جانب البلدين في الشأن الإقتصادي.
وعزا هذا المسؤول الباكستاني المشاكل والتحديات التي يواجهها البلدان الي الدبلوماسية الدولية وعزا البعض منها الي الأحداث الاقليمية مشدداً علي إمكانية حسم هذه القضايا عبر توظيف آلية التعاون وعبر بذل جهود مشتركة بين طهران واسلام آباد.
ودعا زيدي الي الإهتمام بالقضايا ذات الصلة بتوافد الرعايا الباكستانيين الي ايران والعراق لزيارة الأماكن الدينية المقدسة خاصة توافدهم في أيّام ذكري أربعين الامام الحسين عليه السلام عبر الاراضي الايرانية.
وكان رئيس وزراء باكستان عمران خان قد أصدر تعليمات وأوامر بشأن تسهيل عملية نقل الزوار الباكستانيين الي ايران والعراق.
وأفادت الإحصائيات بدخول مايزيد عن 40 الف باكستاني الي ايران والعراق للمشاركة في مراسم الأربعين خلال العام الماضي.
والتقي وزير شؤون الملاحة البحرية الباكستانية بالسفير الايراني لدي باكستان «مهدي هنردوست» الذي أكّد علي ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين وإطلاق ممر ملاحي بحري لنقل الركاب بين البلدين.
كما أكّد السفير الايراني علي أهمية ميناء جابهار(جنوب شرق ايران) وميناء غوادر(جنوب باكستان) لتعزيز النشاط التجاري و الإستفادة من الفرص المتاحة داخل البلدين في هذا الشأن.
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باكستان عازمة علي إطلاق ممر ملاحي بحري بينها وبين ايران

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