دبلوماسي ايراني:

ملف سوريا تم تسييسه في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

طهران/10تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اكد مندوب ايران الدائم لدي منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية ' علي رضا جهانغيري' علي ضرورة تجنب تسييس ملف سوريا في المنظمة.

وفي اليوم الاول من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية، اشار جهانغيري في كلمه له اليوم الاربعاء الي تدمير الاسلحة الكيماوية في سوريا ورحب بالتقدم الذي تحقق في هذا المجال مشيدا بالتعاون الذي ابدته الحكومة السورية مع المنظمة.
ودعا الي ضرورة عدم تسييس ملف سوريا وتقويض تعاونها البناء مع منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية.
وانتقد المصادقة علي اليات استخدام الاسلحة الكيماوية خلال الملتقي الرابع لاعضاء معاهدة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية و اعتبر المصادقة علي ذلك تجاوزا لصلاحيات المنظمة و اضاف ان تخصيص اي ميزانية لتنفيذ هذا القرار المثير الذي تم اتخاذه بعيدا عن الاتفاق الجماعي بهدف تغيير هيكل المنظمة بما فيه تاسيس دائرة جديدة فيها باسم 'الاداره الخاصة للانتساب لا مبرر له.
وحول كيفية التوصل الي قرارات الموتمر للدول الاعضاء في المنظمة، اكد انه للاسف إن بعض الدول تعمل علي اتخاذ قرارات مصيرية بعيدة عن الاتفاق و تهدف الي حرف المنظمة عن طبيعتها التقنية .
وبشأن الاجتماع العاشر للمنظمة الخاص بدراسة ابعاد المساعدات الطبية و التصدي للاسلحة الكيماوية الذي اقيم في طهران في بداية اكتوبر الجاري و استمر حتي الخامس منه، اوضح جهانغيري ان الاجتماع كان فرصة قيمة لتعزيز مستوي العلم والمهارة الطبية لمعالجة ضحايا الاسلحة الكيماوية .
يذكر ان الاجتماع التاسع والثمانين للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيماوية بدأ اليوم و يستمر لاربعة ايام في مقر المنظمة في لاهاي.
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ملف سوريا تم تسييسه في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

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دبلوماسي ايراني:

ملف سوريا تم تسييسه في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

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