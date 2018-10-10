المتحدث باسم اللجنة المركزية للأربعين:

1600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي يغطون مراسم الأربعين

طهران/10تشرين الأول/اكتوبر/إرنا – قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للأربعين «علي علوي» اليوم الاربعاء: إنّ الف و600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي سيقومون بتغطية مراسم أربعينيه الامام الحسين (ع) فضلاً عن مشاركة 400 قناة تلفزيونية من 43 بلداً في هذه التغطية الاعلامية.

وخلال كلمة ألقاها في الملتقي الثاني بمناسبة ذكري الأربعين أضاف علوي بأنّ 1200 خبير أجنبي سيشاركون في البث المباشر لمَشاهد مراسم الاربعين بواسطه أجهزة البث الحي (اس إن جي).
كما أعلن هذا المسؤول الايراني عن تقديم خدمة الإنترنت السريعة في طريق النجف الاشرف وكربلاء المقدسه وبثّ برامج «إذاعة الأربعين» بعدة لغات بتصريح قانوني من السلطات العراقية والتنسيق معها.
وسيتم بثّ برامج اذاعية من مقر ميرجاوَه للزائرين الوافدين من أفغانستان وباكستان ومعابر شلمجه وجزابه ومهران الايرانية وكذلك من محافظتي كردستان وآذربايجان الغربية الايرانيتين لتساعد الزوار علي تحديد مسارات الإنطلاق نحو مدينتَي كربلاء المقدسه والنجف الاشرف والأماكن الاُخري التي يقصدونها للزيارة.
انتهي**ع ج** 1718



برچسب ها

فرهنگي

الأربعين

علي علوي

إذاعة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

1600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي يغطون مراسم الأربعين

معظم المشاهدات

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن تلقيه آلاف الترشيحات عبر الموقع الالكتروني

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

أحدث الأخبار

ديون ايران الخارجية

ديون ايران الخارجية

ملف سوريا تم تسييسه في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

دبلوماسي ايراني:

ملف سوريا تم تسييسه في منظمة حظر الاسلحة الكيماوية

1600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي يغطون مراسم الأربعين

المتحدث باسم اللجنة المركزية للأربعين:

1600 مراسل وصحفي ايراني وأجنبي يغطون مراسم الأربعين

آخر ما قاله خاشقجي لخطيبته قبل دقائق من دخوله القنصلية

آخر ما قاله خاشقجي لخطيبته قبل دقائق من دخوله القنصلية

التعاون العلمي مع اليابان يسهم في التعريف بقدرات ايران العلمية

وزير العلوم:

التعاون العلمي مع اليابان يسهم في التعريف بقدرات ايران العلمية

موضوعات مرتبط