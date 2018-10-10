آخر ما قاله خاشقجي لخطيبته قبل دقائق من دخوله القنصلية

وقالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إن 'هناك حقيقة، وهي أن جمال دخل ذلك المبني، ولا يوجد أي دليل علي خروجه منه'.

جاء ذلك في مقال لها نشرته صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، حول خاشقجي، الذي انقطعت أخباره عقب دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت جنكيز أنها توجهت مع خاشقجي إلي القنصلية في إسطنبول من أجل إتمام آخر أوراق معاملة الزواج، وأن أخباره انقطعت عنها بعد دخوله المبني.

وأضافت أن خاشقجي قال لها 'إن إيذاء الناس واحتجازهم وتوقيفهم في البعثات الدبلوماسية أمر مخالف للقوانين الدولية، وإن تركيا لم تشهد في تاريخها حادثة من هذا القبيل'.

وأردفت أنه 'لهذا السبب دخل إلي قنصلية السعودية، وطنه الأم، دون أن يساوره الشك أبدًا بأنه لن يكون في مأمن في الداخل'.

وأشارت إلي أنها 'بدأت تشعر بالخوف والقلق بعد مضي ثلاث ساعات علي انتظارها في الخارج، موضحة أنها سألت الموظفين في القنصلية عن خطيبها'.

وأضافت أن إجابة الموظفين زادت من مخاوفها؛ لأنهم أفادوا بخروج خاشقجي من القنصلية.

ولفتت إلي أنها شاهدت اهتمام المسؤولين الأتراك بالموضوع عن كثب، وقالت: 'أثق بقدرتهم علي حل القضية'.

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