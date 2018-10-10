الإعلام التركي يبث فيديوهات لخاشقجي والمشتبه بهم

وبدأ الإعلام التركي يتداول الفيديوهات بكثافة، الأمر الذي سبق أن أكده رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا، توران كشلاكجي، لـ'عربي21'، أن الصحف التركية حصلت من الأمن التركي علي فيديوهات للقطات كاميرات المراقبة، وتنتظر السماح بالإفراج عنها، بعد إجراء التحقيقات.

وبثت قناة '24' التركية الفيديوهات، التي يظهر فيها تحرك الوفد السعودي من المطار إلي الفندق إلي القنصلية وبيت القنصل، ومغادرتهم للفندق، بالوقت والتسليل الزمني.

وبحسب ما اطلعت عليه 'عربي21' في الفيديوهات، فإنه يتبين أن التسلسل الزمني كما يأتي بعد فحص أكثر من 150 كاميرا من الأمن التركي:

- الساعة (3:28) وصول تسعة أشخاص للمطار من الوفد السعودي من أصل 15 شخصا

- الساعة (3:37) تختيم الجوازات

- الساعة (5:05) الدخول للفندق

- الساعة (15:11) وصول الوفد بسياراته للقنصلية

- الساعة (17:13) استمرار وقوف خطيبة خاشقجي بانتظاره

- الساعة (19:57) مغادرتهم الفندق

انتهي ** 1837



ولم تظهر الفيديوهات خروج خاشقجي من القنصلية أبدا، ما يثبت عكس ادعاءات القنصلية بأنه خرج بشكل طبيعي من بوابتها.

