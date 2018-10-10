لندن تسعي الي تحقيق مصالح ايران الاقتصادية الواردة في الإتفاق النووي

وفي تصريح لمراسل وكالة إرنا أشار السفير البريطاني الي عقبات مصرفية واجهها تجار محافظة يزد(وسط ايران) خلال قيامهم بعمليات تبادل تجاري مع تجار من بريطانيا.

وأكّد السفير البريطاني خلال زيارته لمحافظة يزد، علي بدء بريطانيا ودول اوروبية اُخري تصميم حل ومَخرج يساعد علي إزالة هذه العقبات التي تواجهها ايران بسبب الحظر.

وأضاف مك اير بأنّ مواجهة الحظر الأمريكي بسبب تمتُّع الولايات المتحدة بأكبر اقتصاد عالمي واتصالها بالانظمة المصرفية المتواجدة في باقي الدول ليس بالأمر السهل.

وأعرب هذا الدبلوماسي البريطاني عن أمله بأن تنجح الدول الاوروبية بعد تطبيق مشروعها الجديد التي بدأت بتصميمه الآن، في مواجهة قسم كبير من الحظر الامريكي.

ولفت السفير البريطاني في طهران الي وجود منظمات بريطانية مستعدة لعرض هذه الخدمة لصالح التجار الايرانيين وتجار محافظة يَزد والقيام بمهمة العثور لهم علي شركاء تجاريين.

وعن هدفه من زيارة محافظة يزد قال السفير البريطاني: لقد رافقني في هذه الزيارة وفد من السفارة لنتعرف علي الفرص الاقتصادية المتوفرة في المحافظة والتي تخدم التجارة بين البلدين فضلاً عن إقامتنا إجتماعات بنشطاء القطاع الخاص وزيارات للمصانع والجامعات.

وأكّد مك اير خلال تصريحاته علي رغبة بلده في تنمية السياحة مع ايران في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي خلال لقائه أمس الثلاثاء عددا من التجار والنشطاء الاقتصاديين في محافظة يزد وسط ايران.

واعتبر السفير البريطاني، مرافقة عدد من ملحقي السفارة والقنصل البريطاني له في هذه الزيارة التي قام بها الي محافظة يزد دليلاً علي عزم بلده الهادف الي تنمية العلاقات مع ايران خاصة مع الناشطين الاقتصاديين في المحافظة.

انتهي** ع ج**1837

