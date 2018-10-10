ايرانية تتقلّد ذهبية رمي القرص للسيدات

وكانت لاعبتان من ايران تأهلتا الي مباراتَين نهائيتَين حصلت متقيان فيهما علي المركز الاول بتسجيلها رمية 21.17 حطّمت خلالها الرقم القياسي الآسيوي السابق، تلتها لاعبتان من اندونيسيا والصين في المركز الثاني والثالث.

وفي المسابقة النهائية الثانية لم تنجح اللاعبة «مَهناز أميني» بالحصول علي ميدالية.

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب البارالمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

وتشارك ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 رياضة.

انتهي** ع ج** 1718

