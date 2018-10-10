الألعاب البارالمبية الآسيوية 2018

ايرانية تتقلّد ذهبية رمي القرص للسيدات

جاكرتا/10تشرين الأول/اكتوبر/إرنا – حصلت «هاشميّة مُتّقيان» علي الميدالية الذهبية في لعبة رمي القرص للسيدات مادة F56/57 في منافسات الألعاب البارالمبية الآسيوية 2018.

وكانت لاعبتان من ايران تأهلتا الي مباراتَين نهائيتَين حصلت متقيان فيهما علي المركز الاول بتسجيلها رمية 21.17 حطّمت خلالها الرقم القياسي الآسيوي السابق، تلتها لاعبتان من اندونيسيا والصين في المركز الثاني والثالث.
وفي المسابقة النهائية الثانية لم تنجح اللاعبة «مَهناز أميني» بالحصول علي ميدالية.
يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب البارالمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.
وتشارك ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 رياضة.
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ورزش

هاشميه متقيان

الألعاب البارالمبية

رمي القرص

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ايرانية تتقلّد ذهبية رمي القرص للسيدات

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