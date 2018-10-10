حصول ايران علي 3ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين

وفي منافسات مجموعة b2 و b3 للسيدات حصدت ايران جميع ما تسنّي لها ميداليات فردياً وفرقيّاً حيث إعتلت «عاطفة نَقَوي» المركز الاول بحصولها علي 5.5 نقاط لتكون بطلة اللعبة والمتقلدة للميدالية الذهبية فيها.

كما حصلت «فريبا زنده بودي» ب5 نقاط علي الفضية تلتها «فاطمه برقول» في المركز الثالث.

وبذلك يكون الفريق الايراني بمجموعته قد حصل علي المركز الاول في مسابقات الشطرنج بفضل النقاط التي جمعها لاعبوه ومُنِح المنتخب الايراني ميدالية ذهبية في لعبة الشطرنج للمكفوفين وضعاف البصر.

وفي مجموعة b2 و b3 للرجال تقلّد الايراني اُميد كريمي ذهبية الشطرنج بمجموع 5.5 نقاط وتقلّد في مجموعة b2 و b3 للرجال اُميد كريمي ومجيد باقري وعليرضا قورشي بيغي، ميداليات فضية.

وفي مسابقات b1 للسيدات في الشطرنج حصلت ليلي زارع زاده علي الفضية فردياً وأمّا في المنافسات الفرقيّة فقد تقلّدت الايرانيات: مليحة صفايي و ليلي زارع زاده و زهراء محمدي راد ميداليات فضية.

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب البارالمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

وشاركت ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 لعبة.

انتهي** ع ج** 1837

