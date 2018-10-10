الألعاب البارالمبية الآسيوية 2018

حصول ايران علي 3ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين

جاكرتا/10تشرين الأول/اكتوبر/إرنا – اُقيمت منافسات الجولة السابعة من منافسات الشطرنج للمكفوفين وضعاف البصر في جاكرتا ضمن الألعاب البارالمبية الآسيوية 2018 حصل فيها لاعبون ولاعبات من ايران علي 8 ميداليات تمثلت في3 ذهبيات و3 ميداليات فضية وبرونزيتين.

وفي منافسات مجموعة b2 و b3 للسيدات حصدت ايران جميع ما تسنّي لها ميداليات فردياً وفرقيّاً حيث إعتلت «عاطفة نَقَوي» المركز الاول بحصولها علي 5.5 نقاط لتكون بطلة اللعبة والمتقلدة للميدالية الذهبية فيها.
كما حصلت «فريبا زنده بودي» ب5 نقاط علي الفضية تلتها «فاطمه برقول» في المركز الثالث.
وبذلك يكون الفريق الايراني بمجموعته قد حصل علي المركز الاول في مسابقات الشطرنج بفضل النقاط التي جمعها لاعبوه ومُنِح المنتخب الايراني ميدالية ذهبية في لعبة الشطرنج للمكفوفين وضعاف البصر.
وفي مجموعة b2 و b3 للرجال تقلّد الايراني اُميد كريمي ذهبية الشطرنج بمجموع 5.5 نقاط وتقلّد في مجموعة b2 و b3 للرجال اُميد كريمي ومجيد باقري وعليرضا قورشي بيغي، ميداليات فضية.
وفي مسابقات b1 للسيدات في الشطرنج حصلت ليلي زارع زاده علي الفضية فردياً وأمّا في المنافسات الفرقيّة فقد تقلّدت الايرانيات: مليحة صفايي و ليلي زارع زاده و زهراء محمدي راد ميداليات فضية.
يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب البارالمبية المقامة في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.
وشاركت ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 لعبة.
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ورزش

الألعاب البارالمبية

المكفوفين وضعاف البصر

ميدالية ذهبية

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حصول ايران علي 3ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين

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حصول ايران علي 3ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين

الألعاب البارالمبية الآسيوية 2018

حصول ايران علي 3ذهبيات وثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين

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