ايراني يتقلّد الفضيّة في لعبة رمي الثقل

وتلا فرج زاده لاعب صيني في المركز الثالث وسبقه لاعب من الاردن في المركز الاول.

وسيلتقي عصر اليوم اللاعب الايراني محمد رضا خير الله زاده في لعبة الجودو (فوق 100 كيلوغرام) منافسه من منغوليا في مسابقة نهائية للحصول علي ذهبية اللعبة بعد أن كان قد تغلّب علي لاعب من كوريا الجنوبية.

وتأهّل ايضاً من ايران إحسان موسي نجاد و وحيد نوري في لعبة الجودو الي مسابقتَين نهائيتَين.

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

وتشارك ايران فيها ب209 لاعباً ولاعبة في 13 لعبة.

انتهي** ع ج** 1718

