سياسيه باكستانية تدعو عمران خان لتعزيز التجاره مع ايران

اسلام اباد/10تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-دعت السياسية الباكستانية المخضرمة 'عابده حسين' رئيس الوزراء الباكستاني 'عمران خان' الي وضع تعزيز التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ضمن اولويات سياساته الاقتصادية والخارجية.

وفي حديث لمراسل ارنا، اشارت عابده حسين وهي سفيرة باكستان السابقة لدي واشنطن، الي الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها ايران وباكستان للتعاون الثنائي سيما في مجال التجارة كونهما دولتين جارتين و لديهما اواصر مشتركة في مختلف المجالات.
واكدت علي ضرورة التناغم والتعاون بين دول المنطقة واضافت ان ايران وباكستان و الصين وروسيا بامكانها دعم مصالحها المشتركة من خلال تشكيل معسكر قوي.
وحول عدم الاستقرار في الاراضي الافغانية وانعكاساتها السلبية علي ايران وباكستان اضافت ان امن المنطقة يرتبط الي درجة كبيرة باحلال الامن في افغانستان قائلة ان توثيق التعاون بين ايران و باكستان سيسهم في اعادة الاستقرار و الامن الي افغانستان.
واشارت الي ما تعاني منه باكستان من نقص في الطاقة واكدت علي ضرورة مضي الحكومة الباكستانية الجديدة قدما نحو تنفيذ مشروع انبوب الغاز بين ايران و باكستان مؤكدة علي الجدوي الاقتصاديه للمشروع بالنسبه لاسلام اباد.
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سياسي

ايران و باكستان

تبادل التجاري

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سياسيه باكستانية تدعو عمران خان لتعزيز التجاره مع ايران

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