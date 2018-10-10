ايران تحصل علي ذهبية رمي القرص وتسجّل رقماً قياسياً في آسيا

وحصل أولادي علي الذهبية بعد تسجيله رمية بلغت 42 متراً و37 سانتيمتراً.

وجاء اللاعب الايراني آريَن لطفي في المركز الثالث في نفس اللعبة متقلداً برونزية رمي القرص برمية بلغت 34 متراً و14 سانتيمتراً.

وتأهّل في لعبة الجودو الايراني وحيد نوري الي النهائي بعد تغلبه علي منافسِين من الامارات واليابان ومنغوليا كما تأهّل الايراني احسان موسي نجاد الي النهائي في وزن تحت 100 كيلوغرام للجودو بعد تفوقه علي منافسَين من منغوليا وأوزبكستان.

و لم تنجح زهراء نعمتي في تقلّد الذهبية في لعبة «ريكرو النبالة» واكتفت بالفضيّة.

وستخوض نعمتي غداً مسابقة نهائية اُخري أمام منافِسة من الصين في لعبة «ميكس النبالة» لتكون فرصة ثانية لها كي تنجح في الحصول علي ذهبية آسيوية.

هذا وسيواجه غداً في هذه اللعبة الايراني غلام رضا رحيمي منافساً له من الصين في «ميكس النبالة».

يُذكر بأنّ هذه الدورة من الألعاب في جاكرتا الأندونيسية تقام من 6 حتي 13 تشرين الاول/اكتوبر بمشاركة ألفين و880 لاعباً ولاعبة من 41 بلداً يتنافسون في 18 لعبة رياضية.

وشاركت ايران فيها ب209 لاعبين ولاعبات في 13 لعبة.

انتهي** ع ج** 1837

