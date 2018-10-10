خلفان: يحتمل أن خاشقجي نُقل للعيش بهذه الدولة.. سخرية وردود

وقال خلفان إنه يتوقع أن السلطات التركية تعرف مكان تواجد خاشقجي، مرجحا أن الأخير تم نقله إلي دولة قطر للعيش فيها.

وتساءل: 'سؤالي للإخونجية من خطف خاشقجي.. هل عملتم علي تصفيته؟'.

وادعي خلفان أن خبرته في كشف 'الموساد' ستمكنه من فك خيوط قضية خاشقجي في غضون 48 ساعة في حال سمحت له السلطات التركية بالاطلاع علي معطيات القضية.

وسخر ناشطون من تغريدات خلفان، قائلين إن 'ما ينشره مدعاة للسخرية، وهو يسيء للإمارات قبل أي شيء'.

ووصف مغردون ضاحي خلفان سخرية بـ'المحقق كونان'، داعينه إلي التوقف عن 'نشر المهازل'.

المصدر : عربي 21

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