ماهی اسباب استقالة نیكی هایلی زَعیمَة دِبلوماسیّة “الحِذاء” العُنصریّة الأمریكیّة الدَّاعِمًة لجًرائِم الحَرب الإسرائیلیّة وشَن الحُروب ضِد إیران وسوریة وحركة “حماس”

طهران / 10 تشرین الاول/ اكتوبر/ ارنا - لا تُوجَد إمرأة فی هذا العالم تَكرهُ العَرب والمُسلمین انْطلاقًا مِن دَعمِها لإسرائیل أكثر مِن نیكی هیلی، مندوبة أمریكا فی الأُمم المتحدة، التی أعلَنَ الرئیس الأمریكیّ دونالد ترامب امس (الثلاثاء) استقالَتَها مِن مَنْصِبِها فَجْأةً، ودُونَ تَقدیمِ أیِّ أسبابٍ مُقنِعَةٍ.

هَذهِ السیّدة التی تَنتمِی إلي والدِین هِندیّین مُهاجِرَین، كانَت تُجَسِّد قمّة البذاءَة والعُنصریّة والتَّطرُّف، والوقوف خَلف كُل سِیاسات الرئیس ترامب فی قَرعِ طُبولِ الحَرب ضِد إیران، ونقل السِّفارة الأمریكیّة مِن تل ابیب إلي القُدس المحتلة، والاعتراف بِها عاصِمةً للدَّولةِ العِبریّة، وشَن حَربٍ مُدَمِّرةٍ علي سوریة وبَقاءِ القُوّات الأمریكیّة فیها.
لیسَ أدَلُّ علي هذا الفُحش فی القَول ما قالته فی مؤتمر “الإیباك” رأس حِربَة اللوبی الیهودی فی الولایات المتحدة الذی انعَقد فی نیسان (إبریل) الماضی “أنا أرتدی حِذاء ذا كَعبٍ عالٍ لیس مِن أجلِ المُوضة، ولكن أركُل أیَّ شَخصٍ یُوجِّه انتقادًا لإسرائیل”.
لا نَعرِف الأسباب الحقیقیّة التی دَفَعَت هیلی للاستقالة مِن مَنصِبها فَجأةً، فما قالته أنّها تُرید الرَّاحة غَیرُ مُقنِع علي الإطلاق، ولكن ما نعرفه أن “قِلّة” فی الأُمم المتحدة سیتأسّفون علي رَحیلِها، أبرَزهم أعضاء الوَفد الإسرائیلیّ فی المُنظّمة الدولیّة.
مِن غَیر المُستَغرب أن تكون السیدة هیلی استقالت إثر خِلافٍ مع مایك بومبیو، وزیر الخارجیّة الحالیّ، مِثلَما اختلفت مع ریكس تیلرسون، سَلفه فی المنصب نفسه، أو ربّما للاستعدادِ لخَوضِ الانتخابات الرئاسیّة المُقبِلة بعد عامَین كمُرشَّح الحِزب الجمهوری، مُعتَمدةً علي آرائِها العُنصریّة ضِد المُهاجرین مِن أمثالِها، ودعم اللوبی الیهودی، وجارید كوشنر، صِهر الرئیس ترامب وزوج ابنته إیفانكا، الذی تَربُطه وزوجته علاقات صداقة قَویّة بِها.
استقالة هیلی مِن مَنصِبها لا یعنی أنّ مَن سیَخلِفها سیَكون أفضَلَ مِنها، فالعُنصریّة، وكراهیّة العَرب والمُسلمین بالذَّات، ودَعم جرائِم الحَرب الإسرائیلیّة باتَت مِن صُلب قِیَم ومَبادِئ وسِیاسات إدارة الرئیس ترامب.
لا أسَفَ علي رَحیلِها.. ولن نُفاجَأ إذا ما كَسَر الكَثیر مِن المَندوبین فی الأُمم المتحدة الجِرار الفُخاریّة احتفالًا بخُروجِها مِن هذا المبني الذی مِن المُفتَرض أن یكون عُنوانًا للتَّسامُح والأمن والاستقرار فی العالم، ولیسَ قَرعُ طُبولِ الحَرب، ودَعمِ السِّیاسات العُنصریّة.
“رأی الیوم”
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سیاسی

نیکی هیلی

الامم المتحدة

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ماهی اسباب استقالة نیكی هایلی زَعیمَة دِبلوماسیّة “الحِذاء” العُنصریّة الأمریكیّة الدَّاعِمًة لجًرائِم الحَرب الإسرائیلیّة وشَن الحُروب ضِد إیران وسور

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ماهی اسباب استقالة نیكی هایلی زَعیمَة دِبلوماسیّة “الحِذاء” العُنصریّة الأمریكیّة الدَّاعِمًة لجًرائِم الحَرب الإسرائیلیّة وشَن الحُروب ضِد إیران وسوریة وحركة “حماس”

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