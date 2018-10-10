خلال لقائه رئيسة البرلمان الصربي

لاريجاني يؤكد اهمية مكافحة الارهاب علي للصعيد الدولي

انطاليا / 10 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني ضرورة مكافحة الارهاب علي الصعيد الدولي.

وخلال لقائه رئيسة البرلمان الصربي 'مايا غويكوفيتش' علي هامش مؤتمر برلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي الذي عقد في مدينة انطاليا التركية، اكد لاريجاني اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران وصربيا.
وقال: بطبيعة الحال فانه بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، حدثت مشكلات بسبب هذا الاجراء غير المناسب، لان الاتفاق النووي كان ثمرة 3 سنوات من المفاوضات بناء علي طلب من الرئيس الاميركي السابق.
واشار لاريجاني الي ان ايران ما زالت ملتزمة بتنفيذ الاتفاق النووي، واضاف: ان محادثات تجري حاليا بين ايران والاتحاد الاوروبي، وبناء عليه فاننا نسعي الي الاستمرار بنشاطاتنا في اطار الاتفاق النووي.
واعتبر رئيس البرلمان الايراني قضية الارهاب بانها مهمة جدا، مؤكدا علي ضرورة مكافحته علي الصعيد الدولي.
من جانبها اشادت رئيسة البرلمان الصربي في هذا اللقاء بموقف ايران الذي يعبر عن احترامها للمجتمع الدولي.
ووصفت 'غويكوفيتش' العلاقات بين البلدين بانها جيدة، مؤكدة علي المزيد من تطويرها.
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لاريجاني يؤكد اهمية مكافحة الارهاب علي للصعيد الدولي

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