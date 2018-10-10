لاريجاني يلتقي رؤساء برلمانات بلغاريا واذربيجان وكازاخستان

فخلال لقائه رئيسة البرلمان البلغارية 'سفتا كاراي انشيف' دعا لاريجاني الي تاسيس صندوق مشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية وتشكيل غرفة لتبادل الافكار والاراء بين التجار.

وقال، ان ارضية جيدة متوفرة الان لاستفادة ايران من تكنولوجيا بلغاريا كما ان الشركات البلغارية يمكنها مزاولة انشطتها في ايران.

واضاف لاريجاني، ان القطاع الخاص الايراني قادر علي مساعدة بلغاريا في مجال الصناعات الثقيلة.

كما التقي لاريجاني نظيره الاذربيجاني اوكتاي اسدوف وقال، ان لحكومة باكو افضل العلاقات في المنطقة مع طهران.

واشار الي المشاريع المهمة التي تنفذ بين البلدين ومنها الربط السككي باعتباره احد اهم سبل تنمية العلاقات بين البلدين.

وفي اللقاء مع نظيره الكازاخي نورلان نيغماتولين، اعتبر لاريجاني كازاخستان عنصرا للاستقرار في المنطقة واضاف، ان لكازاخستان دورا مهما في المنطقة وكانت سباقة لحل قضايا مهمة ومنها المعروفة بعملية استانا لحل الازمة السورية.

واشار لاريجاني الي خروج اميركا من الاتفاق النووي، معتبرا ان خروجها غير القانوني هذا بانه ادي الي حالة من عدم النظام.

بدوره اكد رئيس البرلمان الكازاخي بان بلاده تولي اهمية فائقة لدور وجهود ايران لحل القضية السورية.

كما اشاد بايران لالتزامها بالاتفاق النووي واضاف، ان كازاخستان ستدعم ايران لالتزامها بالاتفاق النووي لانه لا بديل عن هذا الاتفاق.

وخلال الزيارة الي انطاليا القي رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني كلمة في المؤتمر فضلا عن اللقاء مع 10 رؤساء برلمانات ورؤساء وفود من الدول المشاركة، للبحث حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

وفي البيان الختامي للمؤتمر الذي تضمن 17 بندا تم التاكيد علي التعاون بين برلمانات الدول الاعضاء في مجال الحفظ علي البيئة والتنمية المستديمة وتطوير التعاون الاقتصادي بين هذه الدول.

وشارك في المؤتمر الذي استغرق يومين، رؤساء برلمانات ووفود برلمانية من 38 دولة اوروبية واسيوية من ضمنها وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة رئيس المجلس علي لاريجاني.

انتهي ** 2342

