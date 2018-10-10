ايرادات العراق النفطية خلال ايلول الماضي .. الاعلي منذ عام 2012

بغداد/10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-سجلت ايرادات العراق النفطية خلال شهر ايلول-سبتمبر الماضي اعلي معدل لها منذ ستة اعوام، حيث بلغت 7.91 مليار دولار.

وذكرت وكالات انباء محلية عراقية، ان بيانات تأريخية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، حول إيرادات العراق من النفط، اظهرت بأن متوسط إيراداته الشهرية تجاوز الـ (7.9) مليار دولار خلال عام 2012.
واشارت تلك الوكالات الي 'ان العراق لم يتمكن من تحقيق تلك الإيرادات طوال الاعوام الستة الماضية، اذ شهد سعر برميل النفط العراقي تراجعا في متوسطه السنوي من 106 دولار في عام 2012 إلي 33.8 دولار للبرميل عام 2016'.
وتجدر الاشارة الي صادرات العراق من النفط الخام تراجعت خلال ايلول-سبتمبر الماضي، بنسبة 9.87%، علي أساس شهري، لتصل إلي 106.79 مليون برميل، مقابل 111.61 مليون برميل خلال شهر اب-أغسطس من العام الجاري.
وبحسب بيانات لشركة تصدير النفط العراقية (سومو)، ارتفعت إيرادات العراق من تصدير النفط خلال ايلول-سبتمبر من العام الجاري بنسبة 62.09% علي أساس سنوي، وبنسبة 2.2% مقارنة بمستوياتها في أغسطس الماضي.
وجاء ذلك مع ارتفاع معدل سعر البرميل إلي 74.09 دولار، بنسبة 47.50% خلال سبتمبر الماضي علي أساس سنوي، وارتفع بنسبة 6.37% مقارنة بمستوياته في أغسطس الماضي.
ويؤمل ان تساعد الوفرة المالية جراء انتعاش اسعار النفط في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي في جوانبه الاستثمارية، وكذلك تسريع مشاريع البناء والاعمار التي انطلقت بعد اعلان النصر العسكري الشامل علي تنظيم داعش الارهابي في شهر تشرين الاول-اكتوبر من العام الماضي.
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ايرادات العراق النفطية خلال ايلول الماضي .. الاعلي منذ عام 2012

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