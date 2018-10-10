لاريجاني: لا مكان لنزعة الهيمنة في المنطقة والعالم

وخلال لقائه رئيس مجلس الشوري القطري الشيخ احمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، علي هامش المؤتمر الدولي لبرلمانات دول اتحاد اورآسيا، اكد لاريجاني بان نزعة الهيمنة لا مكان لها في المنطقة والعالم، لافتا الي ان قطر تصدت لمنطق الهيمنة.

واكد دور قطر الايجابي في المنطقة، معتبرا الاجراءات التي اتخذت ضد قطر من قبل بعض الدول بالمنطقة بانها كانت عقيمة في ضوء التدابير الحكيمة التي اتخذها الدوحة.

واضاف، ان دول وشعوب العالم اليوم متيقظة وتريد العيش باستقلالية لذا فان اخافة دول المنطقة يعد اجراء خاطئا وغير مدروس.

ووصف العلاقات بين طهران والدوحة بانها متنامية، مؤكدا علي المزيد من التشاور لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

من جانبه اشار رئيس مجلس الشوري القطري خلال اللقاء الي ان علاقات بلاده مع ايران جيدة منذ الماضي، مؤكدا بان بلاده تولي الكثير من الاحترام للجمهورية الاسلامية.

انتهي ** 2342

