خلال استقباله نظيره القطري علي هامش مؤتمر اورآسيا

لاريجاني: لا مكان لنزعة الهيمنة في المنطقة والعالم

انطاليا / 10 تشرين الاول/ اكتوبر/ارنا-
اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني بان لا مكان لنزعة الهيمنة في المنطقة والعالم، لافتا الي ان قطر تصدت لمنطق الهيمنة واحبطته بتدابيرها الحكيمة.

وخلال لقائه رئيس مجلس الشوري القطري الشيخ احمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، علي هامش المؤتمر الدولي لبرلمانات دول اتحاد اورآسيا، اكد لاريجاني بان نزعة الهيمنة لا مكان لها في المنطقة والعالم، لافتا الي ان قطر تصدت لمنطق الهيمنة.
واكد دور قطر الايجابي في المنطقة، معتبرا الاجراءات التي اتخذت ضد قطر من قبل بعض الدول بالمنطقة بانها كانت عقيمة في ضوء التدابير الحكيمة التي اتخذها الدوحة.
واضاف، ان دول وشعوب العالم اليوم متيقظة وتريد العيش باستقلالية لذا فان اخافة دول المنطقة يعد اجراء خاطئا وغير مدروس.
ووصف العلاقات بين طهران والدوحة بانها متنامية، مؤكدا علي المزيد من التشاور لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
من جانبه اشار رئيس مجلس الشوري القطري خلال اللقاء الي ان علاقات بلاده مع ايران جيدة منذ الماضي، مؤكدا بان بلاده تولي الكثير من الاحترام للجمهورية الاسلامية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

لاريجاني

رئيس مجلس الشورى القطري

علاقات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

لاريجاني: لا مكان لنزعة الهيمنة في المنطقة والعالم

معظم المشاهدات

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

خاشقجي .. السر المكشوف

خاشقجي .. السر المكشوف

العلاقات بين ايران وقطر عريقه

محافظ بوشهر:

العلاقات بين ايران وقطر عريقه

أحدث الأخبار

لاريجاني يؤكد اهمية مكافحة الارهاب علي للصعيد الدولي

خلال لقائه رئيسة البرلمان الصربي

لاريجاني يؤكد اهمية مكافحة الارهاب علي للصعيد الدولي

لاريجاني يلتقي رؤساء برلمانات بلغاريا واذربيجان وكازاخستان

علي هامش مؤتمر برلمانات دول اورآسيا ..

لاريجاني يلتقي رؤساء برلمانات بلغاريا واذربيجان وكازاخستان

ايرادات العراق النفطية خلال ايلول الماضي .. الاعلي منذ عام 2012

ايرادات العراق النفطية خلال ايلول الماضي .. الاعلي منذ عام 2012

لاريجاني: لا مكان لنزعة الهيمنة في المنطقة والعالم

خلال استقباله نظيره القطري علي هامش مؤتمر اورآسيا

لاريجاني: لا مكان لنزعة الهيمنة في المنطقة والعالم

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

موضوعات مرتبط