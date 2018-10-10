نائب عراقي: عبد المهدي سيسمي ثلاثة نواب لرئيس الوزراء

وقال خلاطي في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) ان 'لدي عبد المهدي خطة ومنهج جديد في ادارة مجلس الوزراء تختلف عن الإدارات السابقة، وسيجعل له 3 نواب لرئيس الوزراء ومن نفس الوزراء وليس إستحداث مناصب جديدة وسيجعل كل نائب منهم مختص بملف معين كشؤون الطاقة والخدمات والامن مثلاً'.

وأضاف 'لا يمكن نجاح الحكومة بدون استقرار سياسي واليوم هناك توافق للكتل علي عبد المهدي والجميع يدرك ان النجاح والفشل مرهون بعمل الحكومة ولا يستطيع احد ان يتحمل مسؤولية هذا الفشل كما ان مصلحة الكتل تنحصر في هذه الحكومة وفشلها يعني فشل للعملية السياسية وبالتالي فشل الكتل'.

ولفت خلاطي، الي ان 'الترشيح الالكتورني هي نافذة للتواصل مع الطاقات وأصحاب الخبرة وليس من الضرورة ان يأخذ منها عبد المهدي او يقتصر عليها' مشيرا، ان 'عبد المهدي لديه معرفة بالشخصيات التي تولت مناصب سابقة وهذه النافذة الالكترونية ممكن ان تساعده في دراسة هذه الخيارات'.

واكد علي ان 'الترشيح لا يعني التقديم علي وظيفة حكومية اعتيادية لكن النافذة الالكترونية تجربة جديدة وقد يأتي منها وزير او لا يأتي، كما انها محاولة لايجاد توازن بين قوي ضاغطة في إبعاد الكتل السياسية عن الترشيح ولكن بالنهاية لابد ان تحصل هناك قناعة بالمرشحين من قبل الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب'.

وتابع 'علي الوزير ان يمتلك مؤهلات فنية وإدارية معا وهذا ما نسميه بالتكنوقراط السياسي' مبينا ان 'تقاطر الوفود علي عبد المهدي دفعه علي حصر الترشيح بموقع الكتروني'.

واوضح خلاطي، ان 'توزيع النقاط علي الوزارات والمواقع الحكومية لن يكون في هذه الحكومة المقبلة ونعتبر ذلك نضجاً سياسياً بوضع استثنائي فالعراق اليوم يختلف تماماً عن السنوات السابقة ويحتاج الي الاستماع لرأي الشارع'.

وتابع 'لدينا مشاكل وواجب الحكومة ان تحلها لاسيما كوضع العراق الذي خرج من مأزق داعش وإنهيار بأسعار النفط واليوم هناك تحسن أمني وكذلك في أسعار النفط ونحتاج الي حكومة قوية ناهضة قادرة علي تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة وبأمكان لرئيس الوزراء المقبل ان يجعل من البصرة نقطة لنجاح حكومته'

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