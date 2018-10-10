الرئيس العراقي يعتزم تنظيم حوار وطني لمعالجة مشاكل المحافظات

بغداد/10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-أكد الرئيس العراقي برهم صالح،عزمه علي تنظيم حوار وطني من اجل معالجة المشاكل التي تعانيها المحافظات العراقية وفي مقدمتها البصرة والموصل.

واوضح صالح خلال مؤتمر صحفي ،الثلاثاء، بعد لقائه وفد محافظة البصرة برئاسة المحافظ أسعد العيداني ومدراء دوائر المحافظة وشخصيات رسمية بصرية، انه 'يتابع باهتمام بالغ وأولا بأول مطالب واحتياجات ابناء محافظة البصرة ومعاناتهم كما يتضامن مع تطلعاتهم ويخطط للعمل علي اكثر من مستوي من اجل تحقيقها' معربا عن 'عزمه التعاون التام مع الحكومة المقبلة لتحقيق سلسلة من الاجراءات الفعلية'.
واشار صالح الي 'ضرورة تفعيل القوانين الصادرة بشأن البصرة وكذلك قانون الموارد المائية والعمل علي حل مشاكل المياه والكهرباء والاسكان والبطالة وكري الانهر وبناء المدارس وتوفير الملاكات الامنية اللازمة علي المدي الآني وكذلك الاستراتيجي معربا عن ثقته القوية بامكان جعل البصرة عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي'.
واكد انه 'عازم علي تنظيم حوار وطني من اجل معالجة المشاكل التي تعانيها المحافظات وفي مقدمتها البصرة والموصل' مشيرا الي' لزوم تطبيق بنود الدستور التي تخص المحافظات وتحديد العلاقة بين الوزارات الاتحادية والحكومات المحلية وتنظيم عملية اطلاق الموازنات الخاصة بها في الوقت اللازم وعدم اعاقتها'.
وعبر صالح عن 'اهتمامه بحشد الدعم الاقليمي والدولي لمعالجة قضية المياه وتشجيع الاستثمارات لاعمار البصرة وتحديثها علي كافة الاصعدة'.
ودعا 'سلطات المحافظة الي تقديم خطط دقيقة وموضوعية لاحتياجات المحافظة والمشاريع المطلوبة لمواجهة كل الصعوبات التي تواجهها المحافظة حاليا'.
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الرئيس العراقي يعتزم تنظيم حوار وطني لمعالجة مشاكل المحافظات

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