العبادي: لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، 'لم أناقش تولي أي منصب آخر في الحكومة المقبلة وسأقرر ذلك علي ضوء تشكيل الحكومة'.

وأضاف 'سأناقش المشاركة مع الأطراف الأخري وما هو الأصلح' مؤكداً 'لا يوجد وقوف علي التل والعمل السياسي لا ينتهي بمنصب الذي ننظر له كآلة لخدمة المواطنين'.

وأشار العبادي الي ان مشاركته بالحكومة الجديدة 'لا زال مفتوحاً ولدي خيار آخر لا أريد البوح به الان، وأحتاج الي وقفة من أجل خدمة البلد والشعب' مبينا ان 'البعض يعتقد ان تقديم الخدمة يكون بموقع حكومي وهو خاطئ'.

وجدد رئيس إئتلاف النصر 'اعتراضه علي ترشيح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، لكنه أكد دعمه وبقوة لترشيح عادل عبد المهدي وانه هنأه بأول تكليفه برئاسة الوزراء عبر رسالة نصية بالهاتف' مؤكدا ان 'القضية ليست شخصية بل هي قضية بلد'.

ودعا العبادي الي 'دعم عبد المهدي' معرباً عن 'امله في نجاحه بتشكيل الحكومة وهذا جزء من واجبي كرئيس مجلس وزراء'.

وأكد 'نسعي الي استمرار التحالفات مع سائرون' مشددا علي ان 'العملية السياسية تحتاج الي رعاية وضبط دائم بما يصب في مصالح الناس وان لا تتحول الي صراع حزبي لحسابات معقدة'.

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