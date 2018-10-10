الحكيم والعبادي يؤكدان علي دعم الحكومة الجديدة في مسيرة الاعمار والامن

بغداد/10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-اكد رئيس الوزراء حيدر العراقي حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، علي اھمية مساعدة الحكومة المقبلة في اكمال مسيرة البناء والاعمار والاستقرار الامني.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، ان 'رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم'، مشيرا الي انه 'جري خلال اللقاء مناقشة الاوضاع السياسية ومباحثات تشكيل الحكومة واھمية توحيد الجھود للحفاظ علي ما تحقق من منجزات خلال الفترة الماضية'.
واضاف البيان ان 'الجانبين اكدا علي اھمية مساعدة الحكومة المقبلة في اكمال مسيرة البناء والاعمار والاستقرار الامني'.
وجدد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، تأكيده علي ان الحكومة ماضية في مسؤولياتھا حتي آخر يوم من بدء تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اشار الي ان العراق يحتاج الي خلق فرص عمل ودعم الاستثمار.
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الحكيم والعبادي يؤكدان علي دعم الحكومة الجديدة في مسيرة الاعمار والامن

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