العراق وإيران يبحثان تأمين زيارة الأربعين بمشاركة الحشد الشعبي

وذكر بيان لاعلام الحشد، ان 'هيئة الحشد الشعبي شاركت، الثلاثاء، في الاجتماع الأمني الذي عقد مع الجانب الإيراني بشأن تأمين الزيارة'.

واكد البيان نقلا عن قائد عمليات الحشد الشعبي في البصرة، أبو جنان البصري، إن 'الاجتماع ناقش أبرز المحاور الخاصة بتأمين طريق الزائرين القادمين عبر إيران وتنظيم أماكن ايوائهم وتفويجهم من والي كربلاء المقدسة وحفظ أمنهم وتوفير الخدمات لهم'.

وأضاف البصري، أن 'الاجتماع شهد تداول جميع المتعلقات الأمنية والخدمية الموكلة علي الجانبين وتم الأتفاق علي الصيغ والاجراءات التي ينبغي السير عليها لضمان الأمن والخدمات للزائرين'.

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