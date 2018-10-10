السفير الإيراني في بغداد يؤكد لعبدالمهدي استمرار دعم ايران للعراق

بغداد/10 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا-أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي 'الثلاثاء' استمرار الدعم الايراني للعراق وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري الأمني.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، عقب لقاء مشترك بين عبدالمهدي ومسجدي، ان 'اللقاء تضمن مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين الذي تربطهما العديد من المشتركات'.
، واضاف البيان، ان عبدالمهدي ومسجدي بحثا ايضا 'استمرار التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمجالات الاخري اضافة الي اهمية التنسيق في المجال الأمني'.
من جانبه اكد السفير الايراني ايرج مسجدي استمرار دعم بلاده للعراق في المرحلة المقبلة والتي يتطلع فيها الشعب العراقي لتكون مرحلة للاعمار وتوفير الخدمات والاستقرار.
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

مسجدي وعبدالمهدي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السفير الإيراني في بغداد يؤكد لعبدالمهدي استمرار دعم ايران للعراق

معظم المشاهدات

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

قائد لجنة البحث عن مفقودي الحرب:

علي الولايات المتحدة تسليم ايران وثائق الحرب المفروضة

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

عبدالمهدي يدعو من يجد في نفسه الكفاءة التقديم لترشيح نفسه لمنصب وزير

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد الايراني سيستعيد نموه الايجابي

خاشقجي .. السر المكشوف

خاشقجي .. السر المكشوف

العلاقات بين ايران وقطر عريقه

محافظ بوشهر:

العلاقات بين ايران وقطر عريقه

أحدث الأخبار

الحكيم والعبادي يؤكدان علي دعم الحكومة الجديدة في مسيرة الاعمار والامن

الحكيم والعبادي يؤكدان علي دعم الحكومة الجديدة في مسيرة الاعمار والامن

العراق وإيران يبحثان تأمين زيارة الأربعين بمشاركة الحشد الشعبي

العراق وإيران يبحثان تأمين زيارة الأربعين بمشاركة الحشد الشعبي

السفير الإيراني في بغداد يؤكد لعبدالمهدي استمرار دعم ايران للعراق

السفير الإيراني في بغداد يؤكد لعبدالمهدي استمرار دعم ايران للعراق

تهديدات اميركا تستلزم ردا سريعا من المجتمع الدولي

مندوب ايران بالامم المتحدة:

تهديدات اميركا تستلزم ردا سريعا من المجتمع الدولي

لندن ملتزمة بالعلاقات التجارية مع طهران في اطار الاتفاق النووي

السفير البريطاني في طهران:

لندن ملتزمة بالعلاقات التجارية مع طهران في اطار الاتفاق النووي

موضوعات مرتبط