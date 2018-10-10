السفير الإيراني في بغداد يؤكد لعبدالمهدي استمرار دعم ايران للعراق

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، عقب لقاء مشترك بين عبدالمهدي ومسجدي، ان 'اللقاء تضمن مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الجارين الذي تربطهما العديد من المشتركات'.

، واضاف البيان، ان عبدالمهدي ومسجدي بحثا ايضا 'استمرار التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمجالات الاخري اضافة الي اهمية التنسيق في المجال الأمني'.

من جانبه اكد السفير الايراني ايرج مسجدي استمرار دعم بلاده للعراق في المرحلة المقبلة والتي يتطلع فيها الشعب العراقي لتكون مرحلة للاعمار وتوفير الخدمات والاستقرار.

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