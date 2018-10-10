السفير البريطاني في طهران:

لندن ملتزمة بالعلاقات التجارية مع طهران في اطار الاتفاق النووي

يزد / 10 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اكد السفير البريطاني في طهران روب ماكير تعهد بلاده كبلد اوروبي بالعلاقات التجارية مع ايران في اطار الاتفاق النووي، لافتا الي ان الاوروبيين يسعون لايجاد نظام مصرفي لحل مشكلة المعاملات مع ايران.

وقال ماكير في تصريح له الثلاثاء خلال اجتماعه مع الناشطين الاقتصاديين في غرفة تجارة محافظة يزد (وسط ايران)، ان حضور عدد من الملحقين وقنصل السفارة البريطانية خلال هذه الزيارة مؤشر علي عزمنا بتطوير العلاقات مع ايران خاصة مع هذه المحافظة.
وقال، ان ايجاد نظلم مصرفي جديد للارتباط مع ايران من قبل اوروبا ليس امرا بسيطا ولهذا السبب يعكف فريق خبراء علي دراسة هذا الموضوع والذي بامكانه ليس المساعدة بالعلاقات التجارية لايران مع اوروبا فقط بل مع سائر دول العالم ايضا.
واضاف، رغم ان هنالك ظلالا سياسية مخيمة علي العلاقات بين البلدين الا اننا نرغب بتطوير العلاقات التجارية وان هنالك حافزا عاليا لدي الجانب البريطاني في هذا الصدد.
وقال السفيرالبريطاني، لقد تفقدنا مختلف القطاعات في يزد ومن المؤكد ان تطوير العلاقات بين شركات يزد الصناعية والشركات البريطانية يمكنه ان يوفر الارضية لنمو العلاقات مستقبلا.
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لندن ملتزمة بالعلاقات التجارية مع طهران في اطار الاتفاق النووي

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