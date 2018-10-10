تخت روانجي: الفرصة امام اوروبا في الاتفاق النووي ليست دائمية

لندن / 10 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا-
اشار مساعد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية مجيد تخت روانجي الي خروج اميركا غير القانوني من الاتفاق النووي، محذرا من ان الفرصة امام اوروبا للايفاء بمسؤولياتها تجاه الاتفاق النووي ليست دائمية.

وفي كلمة له الثلاثاء خلال ندوة 'تعاون اوروبا وايران ومستقبل الاتفاق النووي' المنعقد في بروكسل نوه تخت روانجي الي جهود ايران لارساء الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وحفظ سيادة القانون في العلاقات بين الحكومات، مؤكدا تعهد الدول الاوروبية عمليا تجاه مسؤولياتها في اطار الاتفاق النووي.
واشار الي اداء الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام الـ 15 الماضية في المجال النووي، ولفت الي النهج المسؤول للجمهورية الاسلامية الايرانية وايمانها بالحوار والتعاون، مذكرا بان استمرار اي اتفاق دولي يستلزم الايفاء بالتعهدات من قبل جميع الاطراف.
وانتقد روانجي الاجراء غير القانوني واللامسؤول للحكومة الاميركية في الخروج من الاتفاق النووي ونقض القوانين الدولية، محذرا من تداعيات صمت الدول تجاه هذا السلوك الاميركي الخطير.
وتاتي هذه الندوة تحضيرا لمؤتمر طهران الامني الثالث المقررعقده في شباط /فبراير القادم.
وعقدت هذه الندوة بالتعاون بين المؤسسة الدولية للدراسات العالمية ومؤسسة اكمونت البلجيكية ومؤسسة الشؤون الدولية الايطالية ومؤسسة التعاون الامني الدولي في طهران، بحضور نخب فكرية وجامعية وبحثية ومدراء مراكز ابحاث اوروبية.
وتحدث في الندوة ايضا السفير الايراني في جنيف اسماعيل بقائي ورئيس الامانة الدائمة لمؤتمر طهران الامني جلال دهقاني فيروزآبادي ورئيس اللجنة الدولية لمؤتمر طهران الامني كيومرث جاويد نيا.
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تخت روانجي: الفرصة امام اوروبا في الاتفاق النووي ليست دائمية

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